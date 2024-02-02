Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Февраль традиционно ассоциируется с Днем Валентина, что отображается на дизайнах маникюра. Нейл-мастера получают множество запросов, содержащих розовый цвет, сердечки и блестки.

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Однако последний месяц зимы предлагает трендовые варианты для тех, кто предпочитает более повседневный мани. Эксперты Who What Wear назвали варианты маникюра, которые будут на пике популярности в феврале.

Ярко-красный

Красные ногти – вечная классика, которая будет в тренде и в этом месяце. Несмотря на то, что январь был посвящен более глубокому и темному красному, пришло время для ярких цветов. Этот шикарный, смелый красный действительно идеальный оттенок для Дня святого Валентина, а также выглядит изящно на коротких ногтях.

Холодный белый

Если вам не нравятся яркие цвета, то почему бы не выбрать белый мани холодных тонов. Эксперты рекомендуют совмещать этот цвет с блестящим топом для "шикарных, простых ногтей с синим тоном".

Нежно-розовый

Нежно-розовый оттенок претендует на звание самого трендового мани месяца. По словам экспертов, клиенты, не желающие делать красные ногти на День Валентина, выбирают розовый. В этом бледно-розовом оттенке есть что-то шикарное и он идеально подходит для перехода на весеннее настроение.

Глянцевый черный

В феврале одним из самых популярных дизайнов является бархатный образ, излучающий изысканность. Обратите внимание на глянцевый черный мани, который в последнее время заполонил Instagram. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает более монохромный вид ногтей, ведь этот цвет никогда не выйдет из моды.

Природные оттенки

Посвятите февраль улучшению своих натуральных ногтей. Пролистав соцсети, можно убедиться, что сейчас естественные оттенки в тренде. Это отличный вариант, если вы хотите иметь шикарный маникюр, не требующий ухода.

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