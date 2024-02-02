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Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Карина Вишнякова
Lady Oboz
3 минуты
120
Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Февраль традиционно ассоциируется с Днем Валентина, что отображается на дизайнах маникюра. Нейл-мастера получают множество запросов, содержащих розовый цвет, сердечки и блестки.

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Однако последний месяц зимы предлагает трендовые варианты для тех, кто предпочитает более повседневный мани. Эксперты Who What Wear назвали варианты маникюра, которые будут на пике популярности в феврале.

Ярко-красный

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Красные ногти – вечная классика, которая будет в тренде и в этом месяце. Несмотря на то, что январь был посвящен более глубокому и темному красному, пришло время для ярких цветов. Этот шикарный, смелый красный действительно идеальный оттенок для Дня святого Валентина, а также выглядит изящно на коротких ногтях.

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Холодный белый

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Если вам не нравятся яркие цвета, то почему бы не выбрать белый мани холодных тонов. Эксперты рекомендуют совмещать этот цвет с блестящим топом для "шикарных, простых ногтей с синим тоном".

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Нежно-розовый

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Нежно-розовый оттенок претендует на звание самого трендового мани месяца. По словам экспертов, клиенты, не желающие делать красные ногти на День Валентина, выбирают розовый. В этом бледно-розовом оттенке есть что-то шикарное и он идеально подходит для перехода на весеннее настроение.

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Глянцевый черный

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

В феврале одним из самых популярных дизайнов является бархатный образ, излучающий изысканность. Обратите внимание на глянцевый черный мани, который в последнее время заполонил Instagram. Это идеальный вариант для тех, кто предпочитает более монохромный вид ногтей, ведь этот цвет никогда не выйдет из моды.

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Природные оттенки

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Посвятите февраль улучшению своих натуральных ногтей. Пролистав соцсети, можно убедиться, что сейчас естественные оттенки в тренде. Это отличный вариант, если вы хотите иметь шикарный маникюр, не требующий ухода.

Маникюр февраля: 5 цветов, которые в этом месяце вы увидите повсюду

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 14 красивых дизайнах ногтей в День святого Валентина.

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