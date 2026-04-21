Маникюр будет как из салона: как действует правило 90:10

Аккуратный маникюр можно сделать и дома, если знать простой прием, который помогает придать ногтям красивую форму без лишних затрат времени и денег. Речь идет о правиле 90:10.

Благодаря простому лайфхаку быстрее добиться аккуратного результата и при этом не укоротить ногти слишком сильно. Эксперты считают этот способ удобным для домашнего маникюра, когда хочется получить ухоженный вид без похода в салон.

Ухоженные ногти для многих являются важной частью внешнего вида. Именно поэтому одни регулярно посещают маникюрный салон, а другие стараются поддерживать форму ногтей самостоятельно дома.

Впрочем, есть простой способ, который позволяет облегчить домашний маникюр и сделать его более аккуратным. Его называют правилом 90:10.

Суть этого метода заключается в том, что от желаемой длины, которую нужно убрать, 90% срезают ножницами для ногтей, а оставшиеся 10% дорабатывают пилочкой. Такой подход помогает легче придать ногтям форму и уменьшает риск сделать их слишком короткими.

Секрет правила 90:10 довольно прост. Если только подпиливать ногти, на это может уйти много времени. Если же только обрезать их, после этого форма не всегда получается аккуратной.

Именно поэтому сочетание двух способов в правильной пропорции дает значительно лучший результат. В итоге ногти выглядят более ухоженными и аккуратными.

При этом этот метод подходит не во всех случаях. Если на ногтях есть гель или shellac, полностью заменить салонный уход домашним маникюром не получится.

Кроме того, в таком случае ногти часто становятся толще, поэтому их сложнее обрезать обычными ножницами.

