Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Ни у кого нет сомнений, что Кейт Миддлтон – обладательница изысканного стиля, регулярно демонстрирующая публике свои элегантные трендовые наряды. То же можно сказать и о многих других представительницах королевских семей. В частности, и о совсем юных. Маленькие принцессы с детства поражают своими стильными аутфитами.

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И здесь речь отнюдь не о классических пышных платьях, которые мы себе представляем, говоря об образах маленьких принцесс. Одежда девочек становится очередным подтверждением того, что монархия преодолевает путь модернизации, двигаясь в темпе со всем миром. OBOZ.UA решил показать самые яркие наряды трех известных маленьких принцесс: Шарлотты, Габриэллы и Жозефины.

Британская принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Согласитесь, если говорить об образах внучки короля Великобритании Чарльза ІІІ, то на ум сразу приходят стильные пальто. Их в гардеробе маленькой принцессы немало. Практически все они имеют схожий фасон, сделанные из плотной ткани, которая отлично держит форму и имеет дорогостоящий вид. Различаются пальто разве что оттенками, но все равно все они в темной палитре: бордовые, темно-синие, графитовые, темно-зеленые и так далее.

Под пальто Шарлотта надевает колготки темного цвета, а на ноги обувает трендовые балетки. Еще одна особенность образов дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – прическа. Ленты, вплетенные в косы или осторожно заплетенные поверх собранных волос – то, что регулярно можно встретить на светлых локонах 8-летней красавицы. Да и вообще, аксессуары – это те детали, которые и делают любой образ совершенным и "вкусным". Очевидно, Шарлотта уже знает об этом.

Очень часто образы принцессы Шарлотты гармонизируют с образами ее мамы Кейт Миддлтон. Они могут быть либо в одной цветовой гамме, либо с подобными элементами, как, например, венок на коронации Чарльза III.

Не только платья, юбки и изысканные пальто есть в гардеробе юной принцессы-модницы. Как и ее мама, Шарлотта ценит свой комфорт. Так что дома или на соответствующих мероприятиях ее можно увидеть в удобных джинсах и рубашке или шортах в тандеме со стильным поло или свитерком.

Принцесса Габриэлла – дочь князя Монако Альберта II и княгини Шарлин

Если вы видели хотя бы несколько фотографий 9-летней принцессы Монако, то вы точно могли убедиться, что перед вами – настоящая модница. Девочка носит брендовые костюмы и платья, а недавно появилась на публике в стильном клетчатом пальто от Burberry за 1390 долларов и высоких трендовых сапогах коричневого цвета от Chloé. В таком луке, который подошел бы даже взрослой модной даме, Габриэлла посетила церемонию сожжения лодки на набережной в Монако – это праздник, посвященный покровительнице Монако и дому Гримальди.

Кроме того, в арсенале маленькой красавицы немало и других эффектных образов. Она, как и Шарлотта, регулярно демонстрирует изысканные приталенные пальто темно-синих, бордовых и других оттенков. Ее образы часто похожи на мамины. Добавление элегантных шляпок делает их совершенными и безупречными.

Нежные светлые образы принцессы, которые она носила преимущественно в раннем детстве, также не оставляют равнодушным.

А коллекции стильных очков девочки может позавидовать любая фэшн-блогерша.

Датская принцессы Жозефина – дочь короля Фредерика Х и королевы-консорта Мэри

13-летняя принцесса недавно приковала к себе немало внимания во время церемонии провозглашения Фредерика Х королем Дании. Поздравить нового суверена у дворца Кристиансборг собрались тысячи людей, и всех их Жозефине удалось очаровать своей непосредственностью. Кроме того, нельзя было проигнорировать стильное темно-синее пальто юной королевской особы с двумя рядами золотых пуговиц. Аккуратная прическа с собранными назад передними прядями позволяла разглядеть драгоценные серьги на ушах принцессы. Тем временем шею украсило нежное жемчужное ожерелье.

Что интересно, нередко случалось такое, что Жозефина надевала вещи из гардероба своей мамы. Так же поступала и ее старшая сестра Изабелла. В общем, стиль Жозефины на публике достаточно сдержан. Она выбирает платья и костюмы, состоящие из жакета и юбки, из структурированных тканей. Подростка часто можно увидеть в светлых тонах: нежно-розовом или голубом.

Впрочем, если протокол и событие позволяют, 13-летняя принцесса не отказывается от трендовых широких джинсов в сочетании со стильными спортивными кроссовками белого цвета.

Как писал OBOZ.UA ранее, принцесса Шарлотта также имеет домашнюю обязанность в семье. Но он у девочки особенный – наделять оптимизмом других. Международная эксперт по вопросам родительства Джо Фрост рассказала, как Шарлотта "правит дома", держа под контролем своих братьев Джорджа и Луи.

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