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Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Анна Кравчук
Lady Oboz
6 минут
270
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Ни у кого нет сомнений, что Кейт Миддлтон – обладательница изысканного стиля, регулярно демонстрирующая публике свои элегантные трендовые наряды. То же можно сказать и о многих других представительницах королевских семей. В частности, и о совсем юных. Маленькие принцессы с детства поражают своими стильными аутфитами.

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И здесь речь отнюдь не о классических пышных платьях, которые мы себе представляем, говоря об образах маленьких принцесс. Одежда девочек становится очередным подтверждением того, что монархия преодолевает путь модернизации, двигаясь в темпе со всем миром. OBOZ.UA решил показать самые яркие наряды трех известных маленьких принцесс: Шарлотты, Габриэллы и Жозефины.

Британская принцесса Шарлотта – дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Согласитесь, если говорить об образах внучки короля Великобритании Чарльза ІІІ, то на ум сразу приходят стильные пальто. Их в гардеробе маленькой принцессы немало. Практически все они имеют схожий фасон, сделанные из плотной ткани, которая отлично держит форму и имеет дорогостоящий вид. Различаются пальто разве что оттенками, но все равно все они в темной палитре: бордовые, темно-синие, графитовые, темно-зеленые и так далее.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Под пальто Шарлотта надевает колготки темного цвета, а на ноги обувает трендовые балетки. Еще одна особенность образов дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – прическа. Ленты, вплетенные в косы или осторожно заплетенные поверх собранных волос – то, что регулярно можно встретить на светлых локонах 8-летней красавицы. Да и вообще, аксессуары – это те детали, которые и делают любой образ совершенным и "вкусным". Очевидно, Шарлотта уже знает об этом.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Очень часто образы принцессы Шарлотты гармонизируют с образами ее мамы Кейт Миддлтон. Они могут быть либо в одной цветовой гамме, либо с подобными элементами, как, например, венок на коронации Чарльза III.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Не только платья, юбки и изысканные пальто есть в гардеробе юной принцессы-модницы. Как и ее мама, Шарлотта ценит свой комфорт. Так что дома или на соответствующих мероприятиях ее можно увидеть в удобных джинсах и рубашке или шортах в тандеме со стильным поло или свитерком.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Принцесса Габриэлла – дочь князя Монако Альберта II и княгини Шарлин

Если вы видели хотя бы несколько фотографий 9-летней принцессы Монако, то вы точно могли убедиться, что перед вами – настоящая модница. Девочка носит брендовые костюмы и платья, а недавно появилась на публике в стильном клетчатом пальто от Burberry за 1390 долларов и высоких трендовых сапогах коричневого цвета от Chloé. В таком луке, который подошел бы даже взрослой модной даме, Габриэлла посетила церемонию сожжения лодки на набережной в Монако – это праздник, посвященный покровительнице Монако и дому Гримальди.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Кроме того, в арсенале маленькой красавицы немало и других эффектных образов. Она, как и Шарлотта, регулярно демонстрирует изысканные приталенные пальто темно-синих, бордовых и других оттенков. Ее образы часто похожи на мамины. Добавление элегантных шляпок делает их совершенными и безупречными.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Нежные светлые образы принцессы, которые она носила преимущественно в раннем детстве, также не оставляют равнодушным.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

А коллекции стильных очков девочки может позавидовать любая фэшн-блогерша.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Датская принцессы Жозефина – дочь короля Фредерика Х и королевы-консорта Мэри

13-летняя принцесса недавно приковала к себе немало внимания во время церемонии провозглашения Фредерика Х королем Дании. Поздравить нового суверена у дворца Кристиансборг собрались тысячи людей, и всех их Жозефине удалось очаровать своей непосредственностью. Кроме того, нельзя было проигнорировать стильное темно-синее пальто юной королевской особы с двумя рядами золотых пуговиц. Аккуратная прическа с собранными назад передними прядями позволяла разглядеть драгоценные серьги на ушах принцессы. Тем временем шею украсило нежное жемчужное ожерелье.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Что интересно, нередко случалось такое, что Жозефина надевала вещи из гардероба своей мамы. Так же поступала и ее старшая сестра Изабелла. В общем, стиль Жозефины на публике достаточно сдержан. Она выбирает платья и костюмы, состоящие из жакета и юбки, из структурированных тканей. Подростка часто можно увидеть в светлых тонах: нежно-розовом или голубом.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Впрочем, если протокол и событие позволяют, 13-летняя принцесса не отказывается от трендовых широких джинсов в сочетании со стильными спортивными кроссовками белого цвета.

Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы
Маленькие модницы. Принцессы Шарлотта, Габриэлла и Жозефина показали, как выглядеть не менее стильно, чем их мамы

Как писал OBOZ.UA ранее, принцесса Шарлотта также имеет домашнюю обязанность в семье. Но он у девочки особенный – наделять оптимизмом других. Международная эксперт по вопросам родительства Джо Фрост рассказала, как Шарлотта "правит дома", держа под контролем своих братьев Джорджа и Луи.

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