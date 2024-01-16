Луи в юбке. 13-летняя принцесса Жозефина украла все внимание публики на церемонии провозглашения Фредерика X королем Дании

14 января королева Дании Маргрете II официально отреклась от престола после своего 52-летнего правления, а новым королем страны стал ее сын Фредерик Х. Поздравить нового суверена у дворца Кристиансборг собрались тысячи человек, однако приковать все внимание к себе удалось не столько Фредерику Х, сколько его 13-летней дочери – принцессе Жозефине.

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Эксперты по языку тела уже прозвали девочку датской "версией принца Луи". Как известно, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма всегда становится звездой подобных мероприятий благодаря своему забавному, а порой и дерзкому поведению. Между тем Жозефина хоть и вела себя сдержанно, но все же не всегда контролировала собственную мимику и эмоции, пишет Daily Mail.

На обнародованных фото видно, что девочка-подросток без особого энтузиазма махала публике с балкона дворца. На ее лице якобы считывалось некоторое безразличие, которое, вероятно, было реакцией на серьезные изменения в жизни. Теперь к 13-летней принцессе будет приковано гораздо большее внимание общества, чем раньше, ведь она – дочь короля.

Эксперт по языку тела Адрианна Картер отметила, что Жозефина "украла внимание" публики своей милой дерзостью.

"Ее брат нежно прикасается к ней, чтобы напомнить ей о том, что она должна контролировать свое поведение", – отметила эксперт, говоря о брате-близнеце девушки, принце Винсенте.

Жозефина сначала вела себя несколько застенчиво и даже пряталась за спиной мамы. Новоиспеченная королева-консорт Мэри быстро успокоила дочь, обняв ее за талию.

В общем Жозефина выглядела невозмутимо, чем и очаровала публику. А в моменты, когда она искренне улыбалась, все вокруг таяли.

Как известно, король и королева Дании имеют четырех детей: 18-летнего принца Кристиана, который теперь первый в списке наследников на датский престол, 16-летнюю принцессу Изабеллу и близнецов принцессу Жозефину и принца Винсента, которые 8 января отпраздновали 13-летие.

Они живут вдали от бликов публичности, посещают государственные школы и держатся близко к австралийской стороне семьи по материнской линии, включая их деда, профессора математики Джона Дональдсона. Кстати, дети, кажется, любят подшучивать над австралийским акцентом своей мамы, описывая его датское произношение как "смешное" в фильме, снятом в честь ее 50-летия в 2022 году.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о новом короле Дании Фредерике Х. В молодости его считали плейбоем, а не так давно обвиняли в измене жене с мексиканской светской львицей и моделью. Подробнее обо всем этом – в нашем материале.

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