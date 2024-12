Любимый аксессуар французских модниц: как стильно носить кашемировый шарф в 2025 году

Французская мода стала уже едва ли не эталоном красоты и стиля для тех, кто интересуется трендовыми решениями в одежде. Наряды в исполнении француженок обычно характеризуются своим изяществом, вкусом и непринужденностью. Именно поэтому в зимние образы часто включают кашемировые шарфы.

Этот аксессуар следует использовать в повседневной жизни, ведь он позволит разбавить монотонные куртки и пальто и придать яркости виду. Издание Who What Where собрало несколько вариантов их ношения, которые будут в тренде в 2025 году.

Француженки предпочитают свободное завязывание, позволяя шарфу естественно спадать вдоль плеч. Особенно популярны однотонные модели в нейтральных цветах – беж, графит и кремовый.

