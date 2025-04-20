Летом будут везде: самые эффектные цвета для маникюра и педикюра

Лето – идеальное время, чтобы добавить цвета в свой образ. Именно в теплое время года хочется экспериментировать с яркими оттенками. Маникюр и педикюр – не исключение. Если вы уже сохранили несколько идей для летнего дизайна ногтей, пора подумать не только о цвете, но и о гармоничном сочетании.

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В этом сезоне в тренде универсальные оттенки. Издание New Beauty обнародовало самые модные цвета лета 2025 года по советам экспертов нейл-арта – стилистки Эль Герштейн и основательницы Nails.INC Теа Грин.

Океанический голубой

Этот освежающий оттенок – настоящий хит лета. Он совмещает покой морских глубин и легкость безоблачного неба. Стилистка Эль Герштейн отмечает, что океанический голубой долгое время оставался в тени, но сейчас переживает настоящее возрождение. Этот цвет прекрасно смотрится и на маникюре, и на педикюре, придавая образу легкости.

Морской коралл

Нежный розово-оранжевый оттенок – идеальный выбор для тех, кто хочет добавить яркости, но остаться в изящной гамме. Коралловый цвет отлично подходит к загорелой коже, выглядит празднично и уместно как на пляже, так и на вечерней прогулке. Эль Герштейн советует выбирать балансирующие оттенки между розовым и оранжевым, чтобы создать мягкий, но выразительный акцент.

Перламутровый хром

Глянцевое покрытие с эффектом "глазированного пончика" остается в топе нейл-трендов. Теа Грин убеждена: перламутровый хром – это лучшее решение для тех, кто хочет чего-то блестящего, но одновременно сдержанного. Такой маникюр идеально ловит лучи солнца и имеет уникальную текстуру, одинаково эффектно смотрящуюся на руках и ногах.

Лимонный

Цитрусовые оттенки возвращаются. Лимонный – это взрыв энергии и позитива, прекрасно сочетающийся с ярким летним гардеробом. Глянцевое покрытие сделает ногти еще ярче, а матовый финиш придаст им современный шарм. Герштейн предупреждает: матовые топы менее устойчивы, но смотрятся очень стильно.

Мусс мокко

Если вы предпочитаете естественные оттенки, мусс мокко – идеальный вариант. Этот теплый шоколадный оттенок обладает глубиной и элегантностью, прекрасно сочетается с любым стилем одежды и тоном кожи.

Сирень

Пастельная лаванда и нежная сирень остаются популярными как в весеннем, так и в летнем сезонах. Эти оттенки придают образу легкости и романтики. Герштейн предлагает экспериментировать – сочетать пастельные тона с металлическим блеском или же оставить классический, "воздушный" вариант, который подойдет к любому образу.

Гибискус

Насыщенный розовый тропический оттенок идеально подходит для отпуска, пляжа и других летних событий. Он яркий, но не вопиющий, прекрасно сочетается с цветочным нейл-артом и добавляет энергии. В этом сезоне в моде самые глубокие, сочные розовые тона, а не неоновые варианты.

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