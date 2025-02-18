Кроссовки, которые были антитрендом, массово раскупают в 2025 году: как они выглядят

Спортивную обувь цвета металлик, которая много лет была антитрендом, начали сметать с полок в магазинах. Модницы ворвались в новый сезон в кроссовках, которые красиво сверкают на солнце и освежающих даже монохромные образы.

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О возвращении устаревшего тренда рассказали редакторы модного портала Who What Wear. К слову, металлический дизайн распространился не только на обувь, но и сумки, аксессуары и одежду.

Золотой, серебряный, медный и другие цвета заполонили соцсети инфлюэнсеров. Стильные кроссовки можно найти в разных коллекциях: от именитых дизайнеров до массмаркета. Эксперты даже называют серебряный оттенок – новым черным, что подчеркивает его универсальность.

Стилисты советуют не ограничиваться только спортивным стилем. Вместо этого металлический дизайн можно добавить к повседневным аутфитам или даже разбавить блеском скучные, формальные образы.

Не обязательно выбирать монохромный дизайн. В тренде также обувь с металлическими вставками и блестящими украшениями. Смелые модницы добавляют такие модели в романтические наряды, дополняя их женственными носками, платьями и украшениями на ногах.

Однако тем, кто не любит экспериментировать со стилем, модные эксперты советуют не перегружать лук деталями. К примеру, добавить серебристые кроссовки к простому образу с джинсами и свитером.

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