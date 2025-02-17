Шесть весенних трендов, покоривших модниц Милана: от обуви до сумок

Милан – это город, где стиль ощущается буквально в воздухе. Его улицы превращаются в подиумы не только во время Недели моды, но и в повседневной жизни. Итальянки известны своим изысканным вкусом и умением удачно адаптировать модные новинки к собственному гардеробу. Миланский стиль – это баланс между классической элегантностью и современной смелостью, где каждая деталь продумана до мелочей.

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Этой весной миланские модницы снова задают тренды, умело миксуя традиционные элементы с актуальными тенденциями. Who What Wear проанализировал уличный стиль города и выяснил, какие вещи в этом сезоне стали абсолютными фаворитами.

1. Фриулане – обувь вне времени

Миланцы обожают фриулане – бархатные венецианские тапочки с резиновой подошвой. Они остаются вечной классикой, особенно в сочетании с вечерним нарядом. Бренды Vibi Venezia и Flabelus предлагают их в ярких цветах и в популярном стиле Мэри Джейн.

2. Длинные юбки А-силуэта

Сочетание женственности и элегантности главный девиз миланского стиля. Этой весной особенно популярны длинные юбки А-силуэта, которые удачно комбинируют с пиджаками и балетками. Это классика, подходящая как для 20-летних модниц, так и для стильных женщин старше 70.

3. Шоколадные блейзеры и пальто

Миланцы традиционно предпочитают изысканный крой, и этой весной фаворитом стали пиджаки и пальто в глубоких оттенках шоколада и ореховой пасты. Замшевые блейзеры и шерстяные пальто в таких цветах придают образу роскоши и стиля.

4. Замшевые сумки

Роскошная замша уверенно покоряет модные улицы не только Милана, но и всего мира. Этой весной замшевые сумки становятся непременным аксессуаром в гардеробе каждой модницы, придавая образу мягкости и утонченности.

5. Яркие кроссовки

Миланский стиль – это всегда смелость. Чтобы сделать образ более выразительным, итальянки все чаще дополняют свои наряды яркими кроссовками, в частности, моделями Adidas. Часто их сочетают с классическими пиджаками или длинными джинсовыми юбками.

6. Мешковатые джинсы

Хотя джинс в гардеробах миланцев встречается не так часто, они носят его эффектно. Этой весной в трендах – мешковатые джинсы, которые комбинируют с элегантными балетками или челноками, создавая стильный контраст между небрежностью и изысканностью.

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