Коза из белого золота и 546 бриллиантов. Самая титулованная гимнастка мира Симона Байлз показала свой талисман

Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, показала свой счастливый талисман – подвеску в форме козлика. Кулон из белого золота, усыпанный 546 бриллиантами, ювелиры создали специально к Олимпийским играм.

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Пользователи сети могли увидеть талисман Байлз во время награждения. Как рассказала мастер Джанет Хеллер LA Times, 27-летняя гимнастка обратилась к ней с идеей создать украшение накануне соревнований. Форма подвески обусловлена тем, что аббревиатура GOAT, дословно "коза", расшифровывается как "Greatest Of All Time" – на украинском "лучшая за все времена".

Таким образом, Симона подчеркнула свой статус самой титулованной гимнастки в мире. По данным BBC, после турнира в Париже у американки есть 39 медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр, а всего за карьеру в арсенале Байлз 106 наград. Команда ювелиров из Лос-Анджелеса работала сверхурочно, чтобы произвести изделие за пять недель. По словам Хеллер, весь процесс для такого продукта обычно занимает три-четыре месяца.

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