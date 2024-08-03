10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Американская спортивная гимнастка Симон Байлз была в центре внимания последнюю неделю не только благодаря золотой медали, которую она завоевала на Олимпиаде-2024, но и из-за дискуссии вокруг ее прически. Ранее пользователи были возмущены волосами спортсменки из-за того, что они торчали. Байлз, в свою очередь, отреагировала на критику и отметила, что "хейтеры ее вдохновляют".

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Об этом американка рассказала журналу People. На Олимпийских играх в Париже Симон можно было увидеть с фирменным пучком, однако вне соревнований гимнастка обожает экспериментировать с прическами. Почитатели уважают ее не только за силу и дух, но и за стремление к переменам – Байлз не боится выглядеть забавно и пробовать новое. Byrdie собрали 10 лучших укладок спортсменки, пришедшихся по вкусу пользователям сети.

Нежный хвост на свадьбе

Для своей свадьбы с Джонотоном Оуэнсом Байлз выбрала высокий хвост и бронзовый макияж. Гимнастка зачесала волосы назад, завив кончики прядей, чтобы образовать красивые локоны, дополнявшие ее многоярусное свадебное платье.

Бохо-косы на день рождения

Байлз отметила свое 27-летие с мягким гламурным макияжем, французским маникюром, инкрустированными драгоценными камнями и длинными бохо-косами. Ее пряди были длиной ниже груди, что знаменовало веселое перевоплощение, ведь обычно волосы Симоны имеют среднюю длину.

Пляжные волны

Когда Байлз вне гимнастического мата, она предпочитает распущенные волосы и мягкие волны. Летом 2022 года она опубликовала в Instagram серию из повседневных селфи с прядями, разделенными посередине и распущенными волнами, обрамляющими ее лицо.

Косы и хвостик

Во время Олимпийских соревнований в США по гимнастике 2021 Байлз изменила свой привычный соревновательный образ. Вместо классического пучка она выбрала косы по бокам головы, а затем соединила в низкий хвост. Белый бант придал нежности спортивному образу.

Два высоких хвостика

В 2022 году Байлз поделилась фотографиями спортивной прически в Instagram, сделав два хвостика и мальвинку. Остальные волосы спортсменка оставила распущенными. Мягкие завитки добавили образу немного кокетливой нотки.

Приглаженный фирменный стиль

На недавнем фото Симон позировала перед камерой в блестящем костюме и с фирменной прической. На чемпионат Xfinity Gymnastics Championship 2024 гимнастка заплела гладкий хвост, который соединила с бронзовым макияжем.

Образ на Met Gala

В 2021 году Байлз посетила Met Gala в блестящем комплекте Area x Athleta в сочетании с объемным низким хвостом. Изящный стиль включал гладкие пряди, пробор по-середине и хвост, украшенный блестящими цветочными шпильками.

Классический пучок

Это классический вид Симон Байлз. На Олимпиаде в Париже она собрала волосы в простой пучок. Это идеальный образ для того, чтобы выйти на мат или поправить макияж между событиями.

Объемные локоны

Даже Симон Байлз не может устоять перед упругими прядями. На церемонию награждения MTV Music Awards 2021 гимнастка прибыла в бледно-розовом платье на одно плечо с длинными шелковистыми волосами, слегка завивавшимися на концах.

Пучок с двойной косой

На чемпионате США по спортивной гимнастике 2023 года Байлз обновила свой классический пучок, заплетя две тугие косы, по одной с каждой стороны. Серебристый бант придал еще большее изысканность ее конкурсной прическе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прическа Симон Байлз наделала шум на Олимпийских играх-2024: что с ней не так и как прокомментировала гимнастка.

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