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10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Карина Вишнякова
Lady Oboz
4 минуты
687
10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Американская спортивная гимнастка Симон Байлз была в центре внимания последнюю неделю не только благодаря золотой медали, которую она завоевала на Олимпиаде-2024, но и из-за дискуссии вокруг ее прически. Ранее пользователи были возмущены волосами спортсменки из-за того, что они торчали. Байлз, в свою очередь, отреагировала на критику и отметила, что "хейтеры ее вдохновляют".

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Об этом американка рассказала журналу People. На Олимпийских играх в Париже Симон можно было увидеть с фирменным пучком, однако вне соревнований гимнастка обожает экспериментировать с прическами. Почитатели уважают ее не только за силу и дух, но и за стремление к переменам – Байлз не боится выглядеть забавно и пробовать новое. Byrdie собрали 10 лучших укладок спортсменки, пришедшихся по вкусу пользователям сети.

Нежный хвост на свадьбе

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Для своей свадьбы с Джонотоном Оуэнсом Байлз выбрала высокий хвост и бронзовый макияж. Гимнастка зачесала волосы назад, завив кончики прядей, чтобы образовать красивые локоны, дополнявшие ее многоярусное свадебное платье.

Бохо-косы на день рождения

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Байлз отметила свое 27-летие с мягким гламурным макияжем, французским маникюром, инкрустированными драгоценными камнями и длинными бохо-косами. Ее пряди были длиной ниже груди, что знаменовало веселое перевоплощение, ведь обычно волосы Симоны имеют среднюю длину.

Пляжные волны

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Когда Байлз вне гимнастического мата, она предпочитает распущенные волосы и мягкие волны. Летом 2022 года она опубликовала в Instagram серию из повседневных селфи с прядями, разделенными посередине и распущенными волнами, обрамляющими ее лицо.

Косы и хвостик

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Во время Олимпийских соревнований в США по гимнастике 2021 Байлз изменила свой привычный соревновательный образ. Вместо классического пучка она выбрала косы по бокам головы, а затем соединила в низкий хвост. Белый бант придал нежности спортивному образу.

Два высоких хвостика

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

В 2022 году Байлз поделилась фотографиями спортивной прически в Instagram, сделав два хвостика и мальвинку. Остальные волосы спортсменка оставила распущенными. Мягкие завитки добавили образу немного кокетливой нотки.

Приглаженный фирменный стиль

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

На недавнем фото Симон позировала перед камерой в блестящем костюме и с фирменной прической. На чемпионат Xfinity Gymnastics Championship 2024 гимнастка заплела гладкий хвост, который соединила с бронзовым макияжем.

Образ на Met Gala

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

В 2021 году Байлз посетила Met Gala в блестящем комплекте Area x Athleta в сочетании с объемным низким хвостом. Изящный стиль включал гладкие пряди, пробор по-середине и хвост, украшенный блестящими цветочными шпильками.

Классический пучок

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Это классический вид Симон Байлз. На Олимпиаде в Париже она собрала волосы в простой пучок. Это идеальный образ для того, чтобы выйти на мат или поправить макияж между событиями.

Объемные локоны

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

Даже Симон Байлз не может устоять перед упругими прядями. На церемонию награждения MTV Music Awards 2021 гимнастка прибыла в бледно-розовом платье на одно плечо с длинными шелковистыми волосами, слегка завивавшимися на концах.

Пучок с двойной косой

10 лучших причесок гимнастки Симон Байлз, заслуживающих золото Олимпиады-2024. Фото

На чемпионате США по спортивной гимнастике 2023 года Байлз обновила свой классический пучок, заплетя две тугие косы, по одной с каждой стороны. Серебристый бант придал еще большее изысканность ее конкурсной прическе.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как прическа Симон Байлз наделала шум на Олимпийских играх-2024: что с ней не так и как прокомментировала гимнастка.

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