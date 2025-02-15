Китайские трусы с флагом Украины. Известная дизайнер Виктория Гресь объяснила, почему государственная символика на носках и белье – это унизительно

Известная дизайнер Виктория Гресь объяснила, почему использование украинского флага или герба на носках и нижнем белье – это унизительно и абсолютно не делает лучше отечественную продукцию. По словам художницы по костюмам, большое количество брендов просто пытается "паразитировать на теме войны" на территорию нашей Родины благодаря принтам с государственной символикой, проявляя тем самым неуважение.

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Об этом легенда украинской моды сообщила эксклюзивно для OBOZ.UA. Она также отметила, что во многих странах мира производители одежды пытаются полностью избегать использования флага и герба на вещах, а подобные принты на одноразовых предметах или нижнем белье считаются недопустимыми.

"Попробуйте прямо сейчас в поисковой строке своих гаджетов набрать запрос: "носки с символикой Украины". И что? Бесспорно, на вас буквально посыпались десятки ссылок на сайты, где можно купить этот неизменно востребованный предмет одежды. А также – майки, трусы, свитшоты, бейсболки, кроссовки, кеды и все, что угодно. Все это подается в контексте "патриотические коллекции брендов", "символы независимости" и прочих пафосных формулировок. "Мы из Украины" – возможно, это хотели сказать люди, которые с начала войны используют государственную символику на своих изделиях? Хотелось бы верить, что эта идея не была последней", – высказалась дизайнер.

По словам Виктории Гресь, достаточно много отечественных производителей начали шить простейшие вещи, а иногда и заказывать из Китая большие партии одежды, на которую позже наносят желто-голубые флаги или примитивные слоганы. Дизайнер заметила: рядом с государственной символикой нередко появляется нецензурная лексика, безвкусица и плагиат, что часто выдают за дизайнерские бренды Украины.

"Конечно, мы можем рассуждать о болезни роста в этой сфере, но можно еще спросить и с дизайнерской точки зрения: "Неужели вам больше нечего сказать? Какие права– моральные и юридические – вы имеете на этот контент и эти символы? Вам не хватает поля для творчества?" Давайте скажем прямо: вы просто продаете вал трусов и маек с гербом государства на волне интереса к Украине, а проще говоря, паразитируете на войне в этой сфере бизнеса. Или хотя бы признайте, что нанесение символов нашего государства на все, что только можно, –- это примитивная сувенирка, но никак не украинский дизайн", – отметила художница по костюмам.

Кроме того, как отметила Виктория Гресь, в истории мировой индустрии моды уже были случаи, когда вокруг известных брендов разгорелись скандалы из-за использования государственной символики. Так, например, в 2021 году итальянский дизайнер Стефано Риччи добавил в свою коллекцию кроссовки с флагом Узбекистана. Тогда Минюст страны выступил с категоричным заявлением о недопустимости использования символов государства в коммерческих целях. Эту точку зрения поддержали многие авторитетные представители разных сфер. А вот в 2019-м в США прошли протесты консервативных американцев, ведь компания Nike создала серию кроссовок с ранним американским флагом.

"Важно понимать контекст – патриотическая символика на одежде допустима, но ни в коем случае недопустимо ее использование с неуважением и наряду с откровенной пошлостью. Следует также понимать разницу между патриотизмом и коммерческим использованием. Пора, наконец, проявить общественную зрелость и научиться понимать, что патриотизм – это не использование символов страны по поводу и без. Это прежде всего уважение, которое не позволяет появления символов государства в вульгарном контексте и в виде примитивных мемов", – подытожила Виктория Гресь.

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