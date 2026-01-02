Календарь стрижек на январь-2026: благоприятные дни для изменений внешности

Планирование визита к стилисту с учетом лунных циклов — это не просто дань традициям, а действенный способ сохранить здоровье волос. Январь 2026 года предлагает немало возможностей для экспериментов, однако каждый день имеет свою уникальную энергетику.

Понимание того, как различные лунные фазы влияют на биологические процессы, позволяет избежать разочарований от неудачной прически или испорченной структуры волос. Каждый день несет свою уникальную энергетику, которая может как ускорить рост прядей, так и сделать их ломкими.

Воспользуйтесь этим подробным путеводителем, чтобы выбрать идеальное время для трансформации и привлечь в свою жизнь позитивные изменения.

Когда лучше стричься в январе

Январь предлагает несколько окон возможностей для идеальной стрижки, в зависимости от вашей цели. Если вы хотите радикальных изменений и быстрого роста волос, выбирайте 8, 15 или 22 января. Для тех, кто ценит стабильность и хочет, чтобы форма прически сохранялась как можно дольше, подойдут 11 и 29 января — в эти дни рост волос замедляется.

Отдельно стоит выделить 26 января: стрижка в этот день считается "денежной", поскольку она способствует улучшению финансового благосостояния и успехам в карьере. Для создания сложных стилистических шедевров лучше всего подойдут 20 и 31 января.

Когда не стоит стричься в январе

Существуют даты, когда механическое воздействие на волосы может привести к негативным последствиям. Самыми критическими днями являются 7, 13 и 16 января — волосы в это время становятся слишком чувствительными, что грозит секущимися кончиками. 3 и 18 января стоит избегать ножниц, чтобы не отпугнуть везение в личных делах. Также лучше перенести визит к мастеру 14 января, поскольку это может спровоцировать ухудшение общего самочувствия. 24 января является энергетически сложным днем, когда любые манипуляции с острыми предметами могут притянуть мелкие жизненные неурядицы.

Когда в январе красить волосы

Если ваша цель — яркий и стойкий цвет, запланируйте визит к колористу на 4, 12, 19 или 30 января. В эти дни пигмент проникает глубоко в структуру волос и держится максимально долго. Для тех, кто хочет поэкспериментировать с необычными, авангардными оттенками, идеальными станут 15 и 22 января. Если же вы предпочитаете мягкое тонирование или пастельные цвета, которые должны выглядеть максимально естественно, обратите внимание на 25 января. Для простого закрашивания седины и классических оттенков лучше всего подойдут 9 и 28 января.

Когда не стоит красить волосы в январе

Окрашивание волос в неудачное время может привести к неравномерному цвету или быстрому вымыванию краски. 7 и 16 января лучше вообще отказаться от химического воздействия, поскольку результат может вас разочаровать, а волосы станут тусклыми. 11 и 29 января считаются нейтральными для стрижки, но неблагоприятными именно для окрашивания — цвет получится нестойким и быстро потеряет насыщенность. Также не рекомендуется менять цвет 21 и 23 января, чтобы не повредить структуру волос, которые в эти дни нуждаются лишь в бережном уходе и отдыхе.

