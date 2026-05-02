Календарь стрижек на май 2026: благоприятные даты на май 2026

Календарь стрижек поможет выбрать лучший день для обновления прически, окрашивания или смены имиджа. В преддверии лета многим хочется освежить образ, подрезать кончики, изменить форму стрижки.

Считается, что разные фазы Луны по-разному влияют на волосы. Одни дни больше подходят для быстрого роста, другие – для сохранения формы прически. OBOZ.UA публикует календарь стрижек на май 2026 года.

Фазы Луны в мае 2026 года

Растущая Луна – 1–13 мая

Этот период считается лучшим для тех, кто хочет ускорить рост волос. Стрижка на растущую Луну может быть удачным выбором, если нужно лишь освежить кончики, но при этом сохранить длину в перспективе.

Полнолуние – 14 мая

Полнолуние часто связывают с максимальной энергией и решительными изменениями. Этот день может подойти для новой прически, заметного изменения длины или более смелого эксперимента со стилем.

Луна убывающая – 15–28 мая

В этот период волосы, по народным представлениям, отрастают медленнее. Поэтому стрижка на убывающую Луну подходит тем, кто хочет дольше сохранить форму прически, особенно если речь идет о коротких или модельных стрижках.

Новолуние – 29 мая

Этот день традиционно считается неблагоприятным для стрижки, окрашивания и других активных процедур с волосами. Лучше перенести запись к мастеру на другую дату.

Лучшие дни для стрижки в мае 2026 года

Наиболее благоприятными датами для стрижки в мае 2026 года будут 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22 и 23 мая.

3–4 мая хорошо подходят для легкого обновления прически и подрезания кончиков. Это удачное время для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но стремится сделать волосы более опрятными.

9–10 мая можно выбрать для стрижки, которая должна укрепить волосы визуально и поддержать их ухоженный вид. Эти дни также подходят для базового ухода.

16–18 мая считаются хорошими датами для коротких и модельных стрижек. В этот период можно планировать каре, боб или другие прически, где важна четкая форма.

22–23 мая подходят для оздоровления волос, обновления длины и процедур, которые помогают сделать прическу более аккуратной и живой.

Когда лучше не стричь волосы

Наименее удачным днем для стрижки в мае 2026 года считается 29 мая. Это день новолуния, поэтому активные процедуры с волосами лучше отложить.

Также стоит быть осторожными в дни смены фаз Луны. Их не советуют выбирать для резких экспериментов, особенно если речь идет о новой форме, короткой длине или сложном окрашивании.

Когда стоит красить волосы

Окрашивание в мае 2026 года лучше всего планировать в период с 5 по 12 мая. Эти дни подходят для тонирования, освежения цвета, закрашивания седины, мягкого изменения оттенка и поддержания насыщенности цвета.

Удачные дни для кардинальной смены имиджа

Для резкой смены имиджа, короткой стрижки или полного перевоплощения лучше всего подойдет 14 мая. Это день, который ассоциируют с сильной энергией и готовностью к новому образу.

Если же хочется деликатного обновления без радикальных решений, можно выбрать 22 мая. Эта дата хорошо подходит для легкой коррекции, ухода и аккуратного обновления прически.

OBOZ.UA писал, что нельзя пользоваться одним и тем же шампунем длительное время.

