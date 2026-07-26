Какую обувь брать в отпуск: 3 идеальных пары

Сколько ни учись правильно паковать чемодан в отпуск, каждый раз будет возникать один и тот же вопрос: сколько пар обуви на самом деле взять с собой? На отдыхе не хочется таскать лишнее, однако лететь вообще без заранее спланированного гардероба тоже плохая идея, особенно когда уже на второй день натираешь болезненные мозоли.

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Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев достаточно всего трех грамотно подобранных пар, чтобы быть готовым практически к любой ситуации во время летнего отдыха. Что именно нужно упаковать, рассказало издание Myself. Этих трех пар обуви вам точно хватит.

Удобные кроссовки

Хорошая пара кроссовок – это самый важный элемент летнего багажа. В них вы будете проводить весь день: гулять по городу, ходить по музеям, сидеть в ресторанах или подниматься на смотровые площадки. Главное, чтобы они были максимально удобными, уже разношенными и универсальными по стилю. Проще всего выбирать нейтральные цвета – белый, бежевый или черный, ведь их легко сочетать с чем угодно.

Легкие сандалии или слайдеры для теплых дней

Как только становится жарко, во время отпуска хочется просто быстро обуться и бежать на прогулку. Именно для этого идеально подойдут сандалии или слайдеры. Они почти не занимают места в чемодане и мгновенно делают любой образ более непринужденным.

Важный момент: они должны быть не только красивыми, но и по-настоящему удобными. Иначе после первой же длительной прогулки вас ждут болезненные мозоли.

Элегантная, но простая обувь для вечера

Везти с собой целую коллекцию туфель на каблуках точно не стоит. Однако иметь одну пару обуви, способную сразу сделать образ более изысканным, – это очень практично. Это могут быть плоские элегантные сандалии, лаконичные лоферы или мюли. Лучше всего выбирать легкие и универсальные варианты, которые вы точно наденете не один раз.

Ошибки при упаковке обуви, которые допускают многие путешественники

Слишком много обуви в чемодане. Логика "возьму на всякий случай" часто приводит к тому, что в багаже оказывается 5-6 пар. В результате большинство из них так и остается лежать, а вы носите только 2-3 пары. Гораздо разумнее брать меньше, но выбирать более универсальные модели.

Логика "возьму на всякий случай" часто приводит к тому, что в багаже оказывается 5-6 пар. В результате большинство из них так и остается лежать, а вы носите только 2-3 пары. Гораздо разумнее брать меньше, но выбирать более универсальные модели. Надевать совершенно новую обувь в отпуск. Звучит заманчиво, но часто заканчивается плачевно. Натертые пятки или мозоли гарантированно испортят вам весь день.

Звучит заманчиво, но часто заканчивается плачевно. Натертые пятки или мозоли гарантированно испортят вам весь день. Брать обувь только под один конкретный образ . Брать пару ради одного лука редко бывает оправданно. Гораздо практичнее выбирать варианты, которые подходят к нескольким комплектам одежды.

. Брать пару ради одного лука редко бывает оправданно. Гораздо практичнее выбирать варианты, которые подходят к нескольким комплектам одежды. Упаковывать тяжелую обувь в чемодан. Массивные ботинки или объемные кроссовки лучше надеть сразу на время перелета или дороги. Это сэкономит драгоценные килограммы багажа и освободит место для других вещей.

Как сложить обувь в чемодан, чтобы она занимала минимум места

С помощью нескольких простых лайфхаков можно компактно разместить обувь так, чтобы чемодан не ломился по швам:

Засуньте носки или белье внутрь кроссовок. Это позволяет рационально использовать внутреннее пространство обуви и не дает ей деформироваться под весом других вещей.

Упаковывайте обувь в тканевые мешочки или шапочки для душа. Это надежно защитит чистую одежду от грязи и поможет поддерживать порядок в чемодане.

Всегда кладите обувь подошвой наружу вдоль краев чемодана. Именно там она обычно укладывается наиболее плотно и занимает наименьший полезный объем.

Надевайте самую тяжелую и объемную пару на себя в дорогу. Это существенно освободит место в чемодане и поможет избежать превышения весового лимита.

Берите только ту обувь, которая сочетается с несколькими вещами. Если каждая пара подходит к нескольким вашим образам, вам понадобится значительно меньше багажа, и при этом у вас всегда будет подходящий вариант для любого случая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую обувь считают самой стильной этим летом и почему её называют "бабушкиными сандалиями".

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