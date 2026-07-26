Какую обувь брать в отпуск: 3 идеальных пары
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Сколько ни учись правильно паковать чемодан в отпуск, каждый раз будет возникать один и тот же вопрос: сколько пар обуви на самом деле взять с собой? На отдыхе не хочется таскать лишнее, однако лететь вообще без заранее спланированного гардероба тоже плохая идея, особенно когда уже на второй день натираешь болезненные мозоли.
Хорошая новость заключается в том, что в большинстве случаев достаточно всего трех грамотно подобранных пар, чтобы быть готовым практически к любой ситуации во время летнего отдыха. Что именно нужно упаковать, рассказало издание Myself. Этих трех пар обуви вам точно хватит.
Удобные кроссовки
Хорошая пара кроссовок – это самый важный элемент летнего багажа. В них вы будете проводить весь день: гулять по городу, ходить по музеям, сидеть в ресторанах или подниматься на смотровые площадки. Главное, чтобы они были максимально удобными, уже разношенными и универсальными по стилю. Проще всего выбирать нейтральные цвета – белый, бежевый или черный, ведь их легко сочетать с чем угодно.
Легкие сандалии или слайдеры для теплых дней
Как только становится жарко, во время отпуска хочется просто быстро обуться и бежать на прогулку. Именно для этого идеально подойдут сандалии или слайдеры. Они почти не занимают места в чемодане и мгновенно делают любой образ более непринужденным.
Важный момент: они должны быть не только красивыми, но и по-настоящему удобными. Иначе после первой же длительной прогулки вас ждут болезненные мозоли.
Элегантная, но простая обувь для вечера
Везти с собой целую коллекцию туфель на каблуках точно не стоит. Однако иметь одну пару обуви, способную сразу сделать образ более изысканным, – это очень практично. Это могут быть плоские элегантные сандалии, лаконичные лоферы или мюли. Лучше всего выбирать легкие и универсальные варианты, которые вы точно наденете не один раз.
Ошибки при упаковке обуви, которые допускают многие путешественники
- Слишком много обуви в чемодане. Логика "возьму на всякий случай" часто приводит к тому, что в багаже оказывается 5-6 пар. В результате большинство из них так и остается лежать, а вы носите только 2-3 пары. Гораздо разумнее брать меньше, но выбирать более универсальные модели.
- Надевать совершенно новую обувь в отпуск. Звучит заманчиво, но часто заканчивается плачевно. Натертые пятки или мозоли гарантированно испортят вам весь день.
- Брать обувь только под один конкретный образ. Брать пару ради одного лука редко бывает оправданно. Гораздо практичнее выбирать варианты, которые подходят к нескольким комплектам одежды.
- Упаковывать тяжелую обувь в чемодан. Массивные ботинки или объемные кроссовки лучше надеть сразу на время перелета или дороги. Это сэкономит драгоценные килограммы багажа и освободит место для других вещей.
Как сложить обувь в чемодан, чтобы она занимала минимум места
С помощью нескольких простых лайфхаков можно компактно разместить обувь так, чтобы чемодан не ломился по швам:
Засуньте носки или белье внутрь кроссовок. Это позволяет рационально использовать внутреннее пространство обуви и не дает ей деформироваться под весом других вещей.
Упаковывайте обувь в тканевые мешочки или шапочки для душа. Это надежно защитит чистую одежду от грязи и поможет поддерживать порядок в чемодане.
Всегда кладите обувь подошвой наружу вдоль краев чемодана. Именно там она обычно укладывается наиболее плотно и занимает наименьший полезный объем.
Надевайте самую тяжелую и объемную пару на себя в дорогу. Это существенно освободит место в чемодане и поможет избежать превышения весового лимита.
Берите только ту обувь, которая сочетается с несколькими вещами. Если каждая пара подходит к нескольким вашим образам, вам понадобится значительно меньше багажа, и при этом у вас всегда будет подходящий вариант для любого случая.
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