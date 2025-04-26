Какой цвет волос сделает кожу моложе: совет для брюнеток

Желание освежить цвет волос весной кажется таким логичным и закономерным. Но какой оттенок выбрать, чтобы он был и модным, и в то же время делал весь образ более эффектным, молодым и свежим? Особенно если речь идет о натуральных брюнетках.

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В 2025 году стилисты советуют обратить внимание на угольный коричневый оттенок. Это изысканный цвет с холодным сероватым подтоном, благодаря которому возникает глубина и объем, которые не удается создать с помощью более популярного весной осветления, пишет издание Journee Mondiale. Также этот цвет делает кожу лица более свежей с виду.

Такой тон волос хорошо сочетается с любой и при этом не выглядит слишком строгим. Сероватый оттенок уникальным образом улавливает все более интенсивный весенний свет. И это придает волосам естественный объем, которого невозможно добиться с помощью более плоских коричневых оттенков.

Кому больше всего подходит этот тренд холодных тонов? Угольно-коричневый особенно подходит тем, у кого холодный или нейтральный подтон кожи. Тонкий пепельный оттенок прекрасно гармонирует с этими оттенками кожи. Он подчеркивает такие тона, а не конкурирует с ними.

Тем не менее даже люди с теплым подтоном кожи могут подхватить этот тренд. Все, что им нужно, это добавить несколько более светлых прядей, которые придадут цвету больший объем в сочетании с их тоном кожи.

Но имейте в виду, что угольно-коричневый, как и любые холодные цвета, требует особого ухода после окрашивания. Интенсивное солнечное излучение и влажность весной могут разрушить нужный вам оттенок, сделать его более теплым. Выбирайте средства для волос, разработанные специально для холодных брюнеток. Они будут противодействовать естественному выцветанию краски.

Из плюсов, такой оттенок хорошо сочетается с разными видами причесок. Угольно-коричневый цвет читается по-разному в зависимости от того, как он ловит свет. Это делает его идеальным для текстурированных и объемных стрижек. А тем, у кого от природы вьющиеся волосы, угольно-коричневый цвет может придать выраженную четкость в завитках.

При переходе на угольный цвет этой весной помните о распространенных сезонных ошибках в прическе, которые могут поставить под угрозу вашу окраску. Прежде всего, защитите свой угольно-коричневый цвет от выцветания, используя средства с защитой от УФ-излучения. И не мойте голову слишком горячей водой – она плохо влияет на холодные цвета.

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