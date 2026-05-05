Какой цвет волос подойдет под ваш тон кожи: определить легко

Правильно подобранный цвет волос может сделать лицо более свежим, мягким и гармоничным без резких изменений во внешности. Именно на этом базируется новый бьюти-тренд Skin Tone Hair – окрашивание, при котором оттенок волос подбирают под тон и подтон кожи.

Идея в том, чтобы волосы как бы естественно дополняли вашу внешность. Определить свой удачный оттенок можно даже без сложных тестов – достаточно обратить внимание на подтон кожи и то, какие цвета вам подходят, информирует Myself.

Что такое Skin Tone Hair

Skin Tone Hair – это подход к окрашиванию, при котором цвет волос подбирают максимально близко к естественной гармонии с тоном кожи. Здесь главное не слепое следование трендам, а правильное сочетание оттенков.

Еще одно преимущество – более мягкие переходы, благодаря которым отросшие корни не так заметны. Правильно подобранный оттенок также может визуально освежить кожу. Лицо будет выглядеть менее уставшим, а черты станут более выразительными.

Как понять, какой цвет волос вам подходит

В первую очередь нужно обратить внимание на подтон кожи. Именно он определяет, какие оттенки будут гармоничными, а какие могут сделать внешность тусклой или слишком резкой.

Если у вас теплый подтон – золотистый, персиковый или слегка желтоватый, вам могут подойти карамельные оттенки, медовый блонд, теплый каштановый и мягкие коричневые тона.

Если у вас холодный подтон – розовый, голубоватый или оливково-холодный, лучше обратить внимание на пепельный блонд, холодные коричневые оттенки, темный шоколад или эспрессо.

Если у вас нейтральный подтон, вам повезло больше всех: можно выбирать и теплые, и более холодные варианты. Хорошо будут смотреться бежевый блонд, мягкий коричневый, натуральный русый или спокойные ореховые оттенки.

Простой способ определить подтон кожи

Есть легкий ориентир – посмотрите, какие украшения вам больше подходят.

Если лицо лучше смотрится с золотыми украшениями, скорее всего, у вас теплый подтон. Если гармоничнее смотрится серебро – подтон, вероятно, холодный. Если вам подходят оба варианта, подтон может быть нейтральным.

Это не абсолютное правило, но хорошая первая подсказка перед выбором нового цвета волос.

Суть Skin Tone Hair именно в индивидуальном подборе. Один и тот же оттенок на разных людях может ложиться по-разному, поэтому финальный цвет должен учитывать вашу кожу, глаза, естественный цвет волос и общий тип внешности.

Какие техники окрашивания подойдут лучше всего

Для этого тренда хорошо работают техники, которые не создают резких линий и слишком заметных переходов.

Глоссинг добавляет блеска, освежает цвет и помогает сделать оттенок более целостным.

Балаяж создает мягкие переходы без четкой границы между цветами, поэтому волосы будут выглядеть более естественно.

Лоулайтс и тонкие хайлайтс добавляют глубины и объема.

