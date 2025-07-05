Какой цвет румян выбрать, чтобы 'подтянуть' лицо: совет для летнего макияжа

В макияже каждая деталь имеет значение, особенно летом, когда хочется естественного сияния без перегрузки косметикой. Один из самых простых способов освежить лицо и сделать черты более выразительными – правильно подобранные румяна.

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И в этом сезоне эксперты советуют обратить внимание на классический красный тон. Эксперты рассказали, почему красные румяна – это не вызов, а новая возможность освежить летний образ.

Почему именно красные румяна

Несмотря на интенсивный цвет, красные румяна способны создать эффект естественного румянца лучше, чем традиционные розовые или коралловые оттенки. Они имитируют натуральное покраснение щек, возникающее после физической активности, эмоционального возбуждения или солнца.

"Красные румяна оживляют кожу – это самый органичный способ придать лицу жизнь и энергию", – объяснила Роуз-Мари Свифт, основательница RMS Beauty и профессиональный визажист с более чем 30-летним опытом. По ее словам, этот оттенок особенно эффективно работает летом, когда лицо хочется оставить свежим, с минимумом косметики.

Эффект "лифтинга"

Главное преимущество красных румян – способность "подтягивать" лицо. Свифт советует наносить средство выше чуть ближе к скулам – это создает визуальный эффект лифтинга и молодого сияния.

Крем или пудра

Для зрелой кожи идеальным выбором станут кремовые румяна. Они мягче ложатся на кожу, не забиваются в морщинки и придают естественный блеск. Пудровые формулы могут подчеркнуть текстуру кожи и сделать макияж более тяжелым.

Кому подходят красные румяна

Ответ – практически всем. Этот оттенок универсален и подходит к разным тонам кожи:

Светлая кожа – используйте красный в очень тонком слое.

Средний тон – получите теплое, насыщенное сияние.

Темная кожа – красный выглядит ярко, глубоко и естественно.

Главное – найти правильную интенсивность и подтон. Красные румяна бывают с оттенками фуксии, терракоты, ягодного или винного цвета, поэтому выбор действительно широк.

Как правильно наносить

Нанесите немного продукта на тыльную сторону ладони.

Растушуйте пальцами или кистью – так вы получите контроль над интенсивностью.

Легкий слой выглядит естественно, а избыток может испортить эффект.

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