Какой цвет маникюра стал хитом этого лета: как его стилизовать

Каждое лето в маникюре появляется оттенок, который начинает доминировать повсеместно. В прошлом году таким неожиданным фаворитом стал серебристый, годом ранее – нежный сливочно-желтый. А в этом сезоне вместо одного цвета в тренды одновременно ворвались три близких оттенка: бирюзовый, аквамариновый и сине-зеленый.

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Мастера маникюра называют их одними из самых востребованных этим летом. И это неудивительно: такие цвета напоминают морские лагуны, прозрачную воду, стекло, отполированное волнами, и солнечные блики на поверхности моря.

Бирюзовый френч

Один из самых простых способов носить трендовый цвет – заменить классические белые кончики на бирюзовые. Линия может быть как широкой и выразительной, так и очень тонкой – в формате микрофренча.

Особенно актуально выглядит вариант с прямой горизонтальной линией вместо традиционной округлой формы.

Тропические мотивы

Бирюзовые кончики можно дополнить небольшими цветочными деталями. Например, нежно-розовый гибискус в сочетании с цветом морской воды создает выразительный летний дизайн с тропическим настроением.

Полоски и анималистические принты

Еще один трендовый вариант – полосатый дизайн. Зебровский принт снова вернулся в моду, но вместо классического черно-белого сочетания мастера используют аквамариновые и бирюзовые оттенки.

Такой рисунок можно нанести не на весь ноготь, а только на кончики, совместив сразу два тренда – френч и анималистический принт.

Объемный декор

Для тех, кто любит более яркий маникюр, подойдут 3D-элементы: небольшие цветы, капли или рельефные детали на бирюзовом фоне.

Главное преимущество этого тренда – универсальность. Бирюзовый, тейл и аквамариновый одинаково хорошо смотрятся и в качестве основного цвета, и в небольших акцентах, поэтому легко подобрать вариант как для яркого, так и для минималистичного маникюра.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых оттенках синего маникюра этого лета.

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