Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: цвета, которые разгневают Коня

Традиция выбирать цвета одежды и маникюра для встречи Нового года в соответствии с символом Восточного календаря уходит корнями в древние верования. Жители Востока издавна верили, что цвет несет с собой определенную энергию и может как притянуть удачу, богатство и гармонию, так отпугнуть их.

При встрече года такого динамичного знака, как Конь, особенно Огненный, как хозяин следующего календарного цикла, выбор правильного оттенка на ногтях становится не просто вопросом стиля, а способом настроиться на позитивные вибрации. OBOZ.UA разбирался, какие оттенки лака для ногтей станут удачным выбором в праздник, а от каких лучше отказаться.

В первую очередь стоит иметь в виду, что Конь в восточной астрологии символизирует энергию, свободу, успех и высокий темп жизни. Выбирая "счастливые" цвета, мы, согласно фэн-шуй, создаем благоприятный баланс энергий, что способствует достижениям в карьере, гармонии в отношениях и финансовой стабильности, при этом уберегая нас от нежелательных конфликтов или задержек.

Счастливые цвета маникюра для встречи Года Коня

Чтобы привлечь успех на свою сторону и полностью соответствовать энергетике символа года, стоит сосредоточиться на оттенках, которые отражают стихию Коня (огонь/земля) и ее основные черты: оптимизм, стабильность и страсть.

Один из лучших выборов – это желтый или оранжевый. Желтый символизирует оптимизм, радость и ясность, наполняя жизнь позитивом. Оранжевый добавляет энергии и креативности, что мотивирует к новым свершениям.

Следующий важный цвет – красный или розовый. Красный является традиционным цветом удачи в китайской культуре. Он олицетворяет успех, страсть и процветание. Розовый, особенно мягкие тона, связан с романтикой и гармоничными отношениями, что благоприятно для Коня.

Также рекомендуются оттенки коричневый или мокка. Коричневый приносит стабильность и заземление, что важно для балансировки огненной энергии Коня. При этом такой цвет создает теплый и изысканный вид.

Рекомендуют также обратить внимание на серые тона или серебряный или золотой металлик. Серый цвет приносит баланс и нейтральность. Металлические лаки добавляют изысканного праздничного блеска и ассоциируется с богатством.

Цвета, которых стоит избегать

В противовес уже перечисленным, некоторые цвета могут создавать дисбаланс или притягивать нежелательные события, что может негативно повлиять на успех в новом году. И в первую очередь это касается цветов, связанных со стихией воды.

Прежде всего, стоит воздержаться от насыщенного синего. Такие тона традиционно считаются несовместимыми с энергетикой Коня. Вода, с которой они связаны, гасит элемент огня, что может привести к замедлению любого прогресса в жизни и финансовым потерям.

Аналогичная ситуация с черным цветом: хотя он может быть элегантным выбором для вечернего образа, в контексте восточных верований его часто советуют избегать, поскольку он также связан с элементом воды. То есть способен ослаблять положительную энергию огненного знака.

Неудачным выбором для встречи Года Коня называют также чистый белый. Он является воплощением элемента металла. А избыток металла в огненный год может привести к изоляции или конфликтам. Однако вкрапления белого в новогоднем образе все же допустимы. Если совместить его со счастливыми цветами, он поможет внести ясность в дела и планы.

