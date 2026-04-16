Какой макияж сводит мужчин с ума: 4 варианта

Елена Былим
Lady Oboz
Макияж имеет множество техник, однако далеко не все они находят отклик у представителей сильного пола. Психология восприятия гласит, что мужской глаз лучше всего реагирует на гармоничные сочетания, которые выглядят максимально органично и мягко.

Видео дня

Важно понимать, что для большинства мужчин красота ассоциируется со свежим видом, как после легкой прогулки на свежем воздухе, утверждает издание kobieta.interia.pl. Отсутствие тяжелых текстур и агрессивных линий делает образ более открытым и привлекательным для общения.

Именно поэтому главным правилом успешного макияжа становится искусная имитация естественности, которая одновременно скрывает недостатки и акцентирует на преимуществах.

Клубничный мейкап

Этот тренд, ставший вирусным благодаря Хейли Бибер, базируется на создании эффекта "сочной" и максимально увлажненной кожи. Основными компонентами являются щедрая порция розовых румян на щеках и хайлайтер с нежным персиковым отливом, имитирующий здоровый румянец. Вместо тяжелой тональной основы используется легкий BB-крем, а губы подчеркиваются полупрозрачным блеском. Мужчины обожают этот лук, ведь он выглядит так, будто вы только что вернулись с весенней прогулки.

Эспрессо

Когда наступает время для более выразительного образа, на смену розовым оттенкам приходит эстетика "эспрессо". Это макияж в глубоких шоколадных, карамельных и кофейных тонах, которые выглядят сексуально, но не вызывающе. Дымчатый коричневый глаз добавляет взгляду загадочности и глубины, а лицо, проработанное бронзером, напоминает об отдыхе на солнечном побережье. Использование теплых цветов земли делает этот макияж понятным и привлекательным для мужчин, создавая образ роковой, но утонченной женщины.

Макияж "без мейка"

Это настоящее искусство "невидимого вмешательства", которое мужчины воспринимают как полное отсутствие косметики. На самом деле такой стиль может потребовать немало средств: от легкого консилера для выравнивания тона до прозрачного геля для бровей и увлажняющего бальзама для губ. Главная задача здесь – избежать пудрового матирования и создать эффект идеальной чистой кожи. Это именно тот вариант, который мужчины считают идеальным для повседневной жизни, искренне веря в вашу естественную безупречность.

Мягкий гламур

Для особых событий лучшим выбором становится техника Soft Glam, которая позволяет выглядеть роскошно, избегая резких линий. Вместо графических черных стрелок используются мягко растушеванные карандаши, а яркие матовые помады заменяются на сатиновые нюдовые оттенки. Такой подход делает черты лица мягкими, а кожу — идеально гладкой, что создает образ голливудской звезды. Мужчины ценят этот стиль за то, что он выглядит празднично и дорого, но при этом женщина остается похожей на саму себя.

