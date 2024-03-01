Какое окрашивание будет в трендах 2024 года: несколько идей для блондинок и одна от Пенелопы Крус – для брюнеток. Фото

С приходом весны нам всегда хочется чего-нибудь светлого и яркого. Неудивительно, что в тренды 2024 года врывается блонд.

От теплого медового до пепельного, ледяно-холодного платинового и ретро-золотистого блонда 70-х – конкретный тон, который вы выберете, может изменить настроение и стиль, пишет Glamour. Любовь к светлым волосам можно заметить среди знаменитостей.

Какая окраска волос будет в тренде в 2024 году

Молочная платина, доминировавшая пару сезонов назад, трансформировалась в более теплый оттенок. Лето 2023 было посвящено волосам Барби, но также популярными были и естественные тонировки.

К слову влияние девяностых никуда не исчезло: блонд в стиле гранж и темные корни сейчас в тренде. Кроме того, блонд в стиле сериала "Сплетница", то есть дорогой и роскошный, заполонил соцсети.

Прическа Пенелопы Крус

Для брюнеток, желающих добавить светлых ноток в свои волосы, отличным примером станет Пенелопа Крус. Недавно актриса удивила поклонников коротким бобом и медовыми прядями. Укладка подчеркнула великолепное окрашивание звезды, идеально подходящее обладательницам темных волос.

Сиропный блонд

Звездный парикмахер и предсказатель тенденций Том Смит призвал обратить внимание на так называемый "сиропный блонд". "Это самый снисходительный оттенок для тех, кто предпочитает более светлые волосы", – говорит он. Такой цвет имеет оттенки золота, карамели и ванили, добавляет Смит. Дополнительный бонус состоит в том, что оттенок способствует блеску. "Теплые тона всегда кажутся более яркими, здоровыми и блестящими", – объясняет эксперт.

Гранж-блонд

"90-е здесь, чтобы остаться, мы говорим о блонде и настоящем гранже", – говорит Сара Бауэр, главная колористка Josh Wood. Так что приготовьтесь увидеть больше темных корней со светлыми концами.

Бемби блонд

Прелесть цвета заключается в том, что он многотонален и его можно подобрать под тон кожи. Это "смесь бежевого и медового", – говорит колористка Зои Ирвин.

Блонд "Сплетницы"

Вдохновением для такого окрашивания стал сериал "Сплетница". Оттенок, разработанный известным мастером Урсулой Стивен, напоминает цвет волос, которые носили светские львицы нулевых. Это мягкий блонд с натуральными корнями в теплых и ярких тонах.

Барби блонд

Блонд Барби возглавлял тренды причесок прошлым летом, но он все еще остается популярным в 2024 году. "Голливудский блонд в тренде", – говорит Гарриет Малдун, специалист по окрашиванию.

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