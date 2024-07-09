Какие уловки используют для продажи косметики: как не попасть на крючок

Покупка косметики – это всегда акт заботы о себе, поэтому соответствующий шопинг так поднимает нам настроение. Но при этом мы рискуем увлечься и купить не просто ненужный, но иногда даже опасный для кожи продукт.

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Эксперты по макияжу знают, какие маркетинговые трюки заставляют нас тратить слишком много в косметических магазинах. OBOZ.UA собрал список основных маркетинговых уловок и рекомендаций, как их обойти.

Отметки "органическое" и "натуральное"

Существует мнение, что все натуральное полезнее химического, а органическое – это нечто натуральное в квадрате. На самом деле значение имеет не так происхождение, как качество вещества в косметике. К тому же, натуральные экстракты и компоненты нередко выступают аллергенами. Поэтому прежде всего обращайте внимание на конкретный состав. Продукт должен содержать вещества полезные именно для вашей кожи и решать задачи, которые вам нужно решить. Любые дополнительные ярлыки на косметике, скорее всего, являются маркетинговой приманкой, чтобы просто заставить вас купить еще одну баночку.

Разделение на возрастные категории

Процессы старения в каждом организме происходят по-разному. На них также накладываются индивидуальные особенности здоровья, привычки, образ жизни и т.д. Поэтому отметки "30+", "40+", "50+" и так далее на косметике на самом деле достаточно бессмысленны. Вы же не можете представить себе ситуацию, когда в свой следующий день рождения просто собираете и выбрасываете всю свою косметику, потому что вы ее переросли. Поэтому опять же ориентируйтесь не на подобную маркировку, а на состав средств. Выбирайте те, которые содержат нужные компоненты.

Для всех типов кожи

Для всех типов кожи однозначно подходит только одно вещество – вода для питья и умывания. Остальные составляющие нужно подбирать индивидуально. Помните, что абсолютно универсальных средств нет. Даже детский крем может вызвать нежелательную реакцию. Перед покупкой косметики всегда продумывайте, какие задачи перед вами стоят (увлажнение, защита от солнца, борьба с морщинами, осветление пигментации и т.п.). Выбирайте продукты, которые эти задачи прицельно решают. Впрочем, если вам подходит средство, заявленное как универсальное, не спешите отказываться от него в пользу чего-либо более специализированного. Ориентируйтесь не на рекламные обещания, а на реальный результат.

Советует знаменитость

Использовать известных людей для рекламы определенных продуктов это очень старый и всегда рабочий трюк. Но, глядя на рекламный плакат, всегда помните, что нарисованная на нем знаменитость точно не в курсе, какие проблемы с кожей или волосами вас беспокоят. Нет ничего страшного в том, что вас привлекает лицо из рекламы. Но следующим шагом всегда должно быть более глубокое изучение предлагаемого продукта. Тогда вы точно не промахнетесь.

Два по цене одного

Кто из нас не любит скидки, акции и выгодные предложения. Более того, их использование – это одно из важных правил финансовой грамотности. Однако не стоит сметать с полок все, на чем вы видите отметку "два по цене одного" или заманчивый ценник. Всегда обращайте внимание на то, как долго может храниться продукт – успеете ли вы использовать две упаковки до истечения срока годности. И не покупайте то, что вам действительно не нужно, просто из-за наличия скидки или акционного предложения.

Мода на какие-то продукты

Помните, некоторое время назад был повальный тренд на использование мицеллярной воды или гидрофильных масел. Все покупали себе эти средства для умывания, потому что реклама и блогеры убеждали в чудодейственности продуктов. На деле оказалось, что мицеллярная вода имеет достаточно ограниченную область применения и требует смывания, а гидрофильные масла способны вызвать проблемы с порами и угревую сыпь на определенных типах кожи. Поэтому всегда, когда слышите о появлении какого-нибудь удивительного продукта, глубже изучайте вопросы перед тем, как его приобрести.

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