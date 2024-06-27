Как пользоваться искусственным загаром, чтобы не было сюрпризов: советы

Все больше людей отдают предпочтение не вредному для кожи загару от ультрафиолета, а специальным косметиным средствам. Они просто наносятся на тело и делают его темнее на определенное непродолжительное время.

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Но искусственный загар имеет существенный недостаток – он может неравномерно лечь, оставить на коже некрасивые пятна и полосы или окрасить ладони. OBOZ.UA собрал профессиональные советы, как наносить средства без риска подобных неприятностей. На самом деле это проще, чем вам кажется.

Шаг первый: позаботьтесь об увлажнении

Ни один автозагар не ляжет ровно на кожу, которая страдает сухостью – шелушится и берется морщинами. Особенно от этого страдают руки, ноги, локти, колени и лодыжки. Поэтому перед тем, как заняться цветом кожи, позаботьтесь о ее состоянии. За несколько дней до процедуры начните пить больше воды и тщательно смазывайте все тело увлажняющими средствами – кремом, лосьоном, молочком и т.д. Особое внимание уделяйте проблемным зонам. Не забывайте тщательно обрабатывать кисти и стопы, в том числе между пальцами.

Шаг второй: используйте щетку

Наносить автозагар рекомендуют именно с помощью щетки. Оптимальным выбором станет кисть кабуки – с пушистой и довольно короткой щетиной. Однако подойдет и любая кисточка для макияжа.

Наденьте перчатки, распределите средство по всему телу, затем с помощью щетки тщательно вотрите его в кожу. Особенно тщательно обработайте такие проблемные участки, как локти, колени, запястья и лодыжки. Этот метод поможет, кроме прочего, сэкономить само средство. Если его хорошо втереть, не нужно будет накладывать более толстый слой.

Шаг третий: увлажните кожу снова

И напоследок еще раз нанесите увлажняющее средство. Большинство людей пропускают этот шаг, а зря. Нанесение небольшого количества крема или лосьона на кожу поможет немного разбавить средство для искусственного загара и распределить его равномернее. Дайте продукту 4-8 часов, чтобы подействовать и наслаждайтесь безупречно ровным цветом кожи без пятен и разводов.

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