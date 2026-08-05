Какие цвета выйдут из моды этой осенью: чем заменить
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С наступлением осени возникает необходимость пересмотреть гардероб, определить, чего в нем не хватает, и обратиться к новым тенденциям в поисках вдохновения. И, конечно же, не последнюю роль в этом играют трендовые цвета, которые задают настроение новому сезону.
Это не значит, что нужно отказываться от любимого оттенка, если модные эксперты назвали его нетрендовым. Однако, возможно, имеет смысл добавить к нему новые краски. Издание Who What Wear рассказало, какие цвета этой осенью рекомендуется временно отложить, а каким отдать предпочтение вместо них. Освоение новых цветовых решений – это естественная часть стиля, и некоторые из них могут оказаться неожиданно гармоничным дополнением к уже имеющимся вещам.
- На паузе: темный бордовый
- В тренде: сливовый
Глубокие красновато-бордовые оттенки, винные тона и цвет бордо слишком тесно ассоциируются с прошлогодними трендами. Хотя они уже воспринимаются почти как базовая палитра, в настоящее время наблюдается сдвиг в сторону более прохладных оттенков, в частности насыщенного сливового тона. От сатиновых фактур до плотного трикотажа – фиолетовый подтон придает вещам особую изысканность и благородство, поскольку этот цвет реже встречается в массовых коллекциях.
- На паузе: горчичный
- В тренде: грифельный серый
После летнего сезона, насыщенного нежными маслянисто-желтыми оттенками, логично было бы ожидать перехода к глубоким горчичным тонам. Однако от этой гаммы уже ощущается некоторая усталость. Вместо этого актуальной альтернативой становится изысканный грифельно-серый цвет. Он выглядит значительно свежее классического черного и в то же время остается вневременной базой, не привязанной к мимолетным трендам.
- На паузе: красный
- В тренде: кобальтовый синий
Ярко-красные и томатные оттенки удерживали лидерство на протяжении нескольких сезонов подряд, и хотя цвет не исчезает полностью, ему на смену приходит новый, еще более выразительный акцент. На первый план выходит насыщенный кобальтово-синий. Этот оттенок воспринимается гораздо свежее и неожиданнее, чем привычный красный, поэтому именно трикотаж или аксессуары этого оттенка становятся одним из главных ориентиров этой осени.
- На паузе: шоколадно-коричневый
- В тренде: мокко-мусс
Насыщенный шоколадный цвет по-прежнему присутствует в гардеробах, но после того, как им долгое время разбавляли черную базу, он несколько утратил эффект новизны. В этом сезоне предлагается обратить внимание на более светлые оттенки из гаммы "мокко-мусс". Они сохраняют элегантность и универсальность, присущие нейтральной палитре, но в то же время освежают образы и делают их визуально легче по сравнению с насыщенными темными оттенками.
- На паузе: темно-зеленый
- В тренде: оливковый
Насыщенный лесной и изумрудный зеленый, которые долгое время считались традиционной основой осенней верхней одежды и трикотажа, уступают место оливковому оттенку. Оливковый гораздо естественнее вписывается в теплую природную гамму с коричневыми и бежевыми тонами, поэтому именно оливковые аксессуары, куртки и пальто становятся приоритетным выбором для осеннего сезона.
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