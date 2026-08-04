Пора готовиться к осени: 10 самых свежих трендов, которые уже покоряют подиумы

В преддверии осеннего сезона мировые модные дома уже определили основные тенденции, которые совсем скоро появятся не только на подиумах, но и в повседневных гардеробах. На Неделях моды сезона осень-зима 2026/2027 дизайнеры сделали ставку на сочетание практичности, женственности и смелых цветовых решений.

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Об этих трендах рассказало французское издание Vogue. Среди главных тенденций – монохромные образы, пушистые фактуры, романтичные цветочные мотивы, возвращение коротких платьев и костюмов в мужском стиле. Дизайнеры также советуют не бояться экспериментов с цветами и сочетанием разных стилей.

Черный тотал-лук

Черный снова стал главным цветом сезона. Дизайнеры предлагают носить его в полностью черных образах, сочетая разные фактуры – от кожи до бархата и трикотажа.

Цветочные принты

Эта осень не будет унылой. Крупные декоративные цветы, романтичные флористические узоры и художественные аппликации украсили коллекции Chanel, Celine и Givenchy.

Короткие платья

Мини-длина снова возвращается в моду. Актуальными по-прежнему остаются лаконичные платья без лишнего декора – как ультракороткие, так и модели длиной до колена.

Искусственный мех

Пушистые пальто, жилеты и воротники стали одними из главных акцентов сезона. Burberry, Chloé и Celine сделали ставку именно на искусственный мех, который придает образам роскошь и объем.

Монохром в ярких цветах

Помимо классических черного и белого, дизайнеры предлагают носить наряды в одном цвете – насыщенно-красном, синем, зеленом или нежных пастельных оттенках.

Брючный костюм в мужском стиле

Оверсайз-пиджаки, широкие брюки и четкие плечи остаются в числе фаворитов. Tod's, Tom Ford и Dolce & Gabbana показали, что деловой стиль может быть одновременно строгим и очень женственным.

Фиолетовый – главный цвет сезона

От электрического до глубокого королевского – именно фиолетовый стал самым неожиданным фаворитом осени.

Повседневный стиль с дизайнерским акцентом

Привычные джинсы, рубашки, трикотаж и верхняя одежда обрели новое звучание благодаря нестандартным кроям и деталям.

Оттенки белого

Чисто-белый уступает место более теплым натуральным тонам – молочному, кремовому, цвету слоновой кости и ванили. Именно они, по мнению дизайнеров, сделают осенние образы более мягкими и изысканными.

Кожаный образ

Кожа осенью и зимой 2026/2027 выходит далеко за рамки традиционных курток. Дизайнеры предлагают одеваться в кожу с ног до головы: сочетать кожаные пальто, жакеты, брюки, юбки и платья в одном образе.

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