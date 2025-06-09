Прически 70-х вернулись в моду: какие снова актуальны

В моду вернулся стиль семидесятых. И касается это не только одежды или аксессуаров – прически тех времен тоже сейчас в тренде. А это мягкие объемы, романтические кудри, игривые челки и женственность в целом.

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Трендовые способы подстригать и укладывать волосы уже продемонстрировали в своих соцсетях модные блогеры. Издание Who What Wear собрало самые удачные варианты.

Пышная укладка

Пышная укладка волос, при которой пряди свободно завиваются, ниспадают естественным каскадом и создают естественный объем, вернулась. Попробуйте создать впечатление укладки без укладки и попадете четко в тренд.

Тугие объемные кудри

Прыгучие завитки кудрей, которые создают пышную прическу, напоминающую цветок одуванчика, тоже были чрезвычайно популярны в десятилетие хиппи. Накручивайте волосы, независимо от их длины, с использованием средств сильной фиксации и наслаждайтесь стилем, вдохновленным американскими борцами за права темнокожих.

Прямая челка

Икона семидесятых Джейн Биркин носила волосы прямыми и отстригала густую прямую челку. Сейчас самое время повторить ее иконическую прическу. Тем более, что она не требует сложной укладки или тщательного ухода.

Косынка на голове

Забудьте о резинках, заколках и других инструментах фиксации прически. По крайней мере на какое-то время. Сейчас модно фиксировать прическу с помощью косынки. Повязывайте ее за затылком или под подбородком – оба способа напомнят о стиле семидесятых.

Тоненькие косички

Заплетенные в косы отдельные пряди, которые обрамляют лицо – это прямое заимствование от эпохи хиппи. Попробуйте заплести несколько косичек, чтобы добавить немного текстуры прямым или волнистым волосам. И это будет так ретро, и так модно в то же время

Многослойная стрижка

Эту прическу еще называют shag. Она стрижется слоями с рваными кончиками, имеет дополнительный объем на макушке и лучше всего выглядит, если ее растрепать. Хотите референс для вдохновения? Погуглите фото героинь сериала "Династия".

Тугие повязки

Кстати, не только косынки вернулись в моду. Также в тренде и головные повязки. Сделайте объемную укладку и украсьте ее широкой лентой в стиле Бриджит Бардо или Роми Шнайдер.

Если у вас тонкие волосы и вы переживаете, что вам сложно будет уложить их в стиле семидесятых, OBOZ.UA ранее рассказывал, как придать объем тонким волосам.

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