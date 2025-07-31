Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Выглядеть роскошно летом не так просто, как хотелось бы. Из-за жары мы теряем возможность интересно наслаивать одежду, также уменьшается выбор оригинальной обуви.

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К счастью, дизайнеры люксовых брендов знают, как создать шикарный лук с использованием минимального количества вещей. Их лайфхаки собрали редакторы издания Who What Wear, которые изучили все основные тренды лета 2025 и выбрали семь основных.

Стиль бохо

Хочется уменьшить количество одежды из-за жары? Тогда выбирайте одежду, которая сама по себе состоит из большого количества слоев, фрагментов, уровней рюш или складок. Такие вещи обычно относятся к стилю бохо. Дополнительный его плюс в том, что он сосредоточен на натуральных, проницаемых для воздуха тканях.

Цвет мокко

Не стоит бояться темных цветов летом. Особенно если вы не проводите весь день на солнце. Обратите внимание на ключевой оттенок этого года – цвет мокко. Этот кофейный оттенок подходит к любому типу внешности и не так притягивает тепло, как классический черный.

Шорты-бермуды

Кто-то может сказать, что шорты будут уместны не в каждой ситуации. Мода этого сезона имеет ответ – бермуды. Они длиннее, а значит и более сдержанные, чем короткие модели. Сочетайте этот предмет с хлопковой рубашкой или льняным блейзером и получите очень шикарный и при этом комфортный городской образ.

Кружевные детали

Кружево сейчас является одним из ключевых модных трендов. Оно повсюду – на топах, футболках, юбках и даже на аксессуарах. Дополните фактурное кружево гладкой тканью, чтобы получить сложный по фактуре, интересный и действительно шикарный ансамбль.

Мягкие пастельные оттенки

Главный цвет любого лета – это белый. И поэтому он буквально повсюду. Чтобы выделиться и при этом остаться в светлой гамме, обратите внимание на пастельные оттенки. Базовый цвет при этом может быть любой: розовый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, даже коричневый.

Вещи ручной работы

Ручной труд в современном автоматизированном мире стал синонимом роскоши. Позволить себе потратить десятки, а то и сотни часов на создание одного предмета могут не все. Поэтому этим летом для шикарного вида стоит взять на вооружение что-то, что как минимум будет имитировать ручную работу. Плетеные сумки, "вязаная" обувь, бисерные украшения, расписанные вручную платья, вышитые рубашки – выбирайте на свой вкус.

Сложный минимализм

Минимализм многим кажется скучным. Но не в этом сезоне. Сейчас в моде минималистичные вещи со сложным кроем или интересными акцентными деталями. Выберите платье-майку, но с широкой драпированной юбкой, дополните босоножки из двух-трех ремешков интересной металлической деталью, к простому льняному сарафану наденьте украшение с интересной архитектурой, и ваш образ моментально получит новое, более шикарное звучание.

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