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Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
540
Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Выглядеть роскошно летом не так просто, как хотелось бы. Из-за жары мы теряем возможность интересно наслаивать одежду, также уменьшается выбор оригинальной обуви.

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К счастью, дизайнеры люксовых брендов знают, как создать шикарный лук с использованием минимального количества вещей. Их лайфхаки собрали редакторы издания Who What Wear, которые изучили все основные тренды лета 2025 и выбрали семь основных.

Стиль бохо

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Хочется уменьшить количество одежды из-за жары? Тогда выбирайте одежду, которая сама по себе состоит из большого количества слоев, фрагментов, уровней рюш или складок. Такие вещи обычно относятся к стилю бохо. Дополнительный его плюс в том, что он сосредоточен на натуральных, проницаемых для воздуха тканях.

Цвет мокко

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Не стоит бояться темных цветов летом. Особенно если вы не проводите весь день на солнце. Обратите внимание на ключевой оттенок этого года – цвет мокко. Этот кофейный оттенок подходит к любому типу внешности и не так притягивает тепло, как классический черный.

Шорты-бермуды

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Кто-то может сказать, что шорты будут уместны не в каждой ситуации. Мода этого сезона имеет ответ – бермуды. Они длиннее, а значит и более сдержанные, чем короткие модели. Сочетайте этот предмет с хлопковой рубашкой или льняным блейзером и получите очень шикарный и при этом комфортный городской образ.

Кружевные детали

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Кружево сейчас является одним из ключевых модных трендов. Оно повсюду – на топах, футболках, юбках и даже на аксессуарах. Дополните фактурное кружево гладкой тканью, чтобы получить сложный по фактуре, интересный и действительно шикарный ансамбль.

Мягкие пастельные оттенки

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Главный цвет любого лета – это белый. И поэтому он буквально повсюду. Чтобы выделиться и при этом остаться в светлой гамме, обратите внимание на пастельные оттенки. Базовый цвет при этом может быть любой: розовый, желтый, зеленый, синий, оранжевый, даже коричневый.

Вещи ручной работы

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Ручной труд в современном автоматизированном мире стал синонимом роскоши. Позволить себе потратить десятки, а то и сотни часов на создание одного предмета могут не все. Поэтому этим летом для шикарного вида стоит взять на вооружение что-то, что как минимум будет имитировать ручную работу. Плетеные сумки, "вязаная" обувь, бисерные украшения, расписанные вручную платья, вышитые рубашки – выбирайте на свой вкус.

Сложный минимализм

Какие трендовые вещи помогут выглядеть роскошно этим летом: фото

Минимализм многим кажется скучным. Но не в этом сезоне. Сейчас в моде минималистичные вещи со сложным кроем или интересными акцентными деталями. Выберите платье-майку, но с широкой драпированной юбкой, дополните босоножки из двух-трех ремешков интересной металлической деталью, к простому льняному сарафану наденьте украшение с интересной архитектурой, и ваш образ моментально получит новое, более шикарное звучание.

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