Какие прически в моде осенью: советы стилистов

Этой осенью модные прически поражают разнообразием и сочетанием классики с современными элементами. От элегантного французского боба до игривых лохматых волос – стилисты предлагают множество вариантов для обновления образа.

Сезон подчеркивает естественную текстуру, мягкие линии и стрижки, которые добавляют объема даже тонким волосам. Независимо от того, хотите ли вы кардинальных изменений, или только освежить стиль, осенью 2025 года каждый найдет что-то для себя. Итак, вот самые популярные прически этого сезона:

Челка

Челка остается идеальным выбором для тех, кто хочет сохранить длину волос, отращенных за лето. Эта деталь добавляет образу свежести, не требуя кардинальных изменений. Она может быть прямой, отросшей или асимметричной, что позволяет адаптировать ее к любому стилю.

Бикси

Стрижка бикси – это модное сочетание боба и пикси, которое набирает популярность осенью 2025 года. Она идеально подходит для тех, кто стремится обновить образ, сохранив среднюю длину. Бикси отличается естественной текстурой и движением, что делает ее универсальным выбором для любого типа волос.

Каре-клеш

Каре-клеш возвращается с новой силой, напоминая о стиле 70-х. Его особенность – прямая линия среза с кончиками, загнутыми вверх, что создает игривый и стильный вид. Эта прическа освежает волосы после лета, придавая им здоровый вид и легкость.

Пикси

Для смелых и решительных пикси остается ключевой стрижкой сезона. Этот выразительный стиль подчеркивает индивидуальность и выглядит чрезвычайно стильно. Пикси идеально подходит для тех, кто готов к радикальным изменениям и хочет выглядеть современно.

Французский боб

Французский боб с челкой – это вневременная классика, которая возвращается осенью 2025 года. Его блестящая, упругая текстура создает элегантный образ, далекий от летней небрежности. Эта прическа идеально подходит для создания утонченного осеннего стиля.

Взъерошенные волосы

Лохматые волосы – выбор для тех, кто предпочитает расслабленный стиль. Многослойность и отросшая челка добавляют мягкости и непринужденности, что идеально соответствует переходному сезону. Этот образ выглядит сдержанно, но в то же время стильно.

Средняя длина

Средняя длина в этом сезоне перестает быть просто переходным этапом. С легким формированием и едва заметными слоями эта прическа выглядит свежо и современно. Особенно она подходит для тонких волос, добавляя им объема и густоты, а в сочетании с каштаново-коричневыми оттенками создает идеальный осенний образ.

