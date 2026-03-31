Какие прически уберегут волосы от секущихся кончиков: топ 3

Если вам знакома ситуация, когда вы вкладываете в уход за волосами массу времени и средств, а они все равно быстро секутся, вероятно, пришло время пересмотреть свой подход к прическе. Часто причиной повреждения кончиков являются мелкие бытовые привычки, которые незаметно истощают шевелюру.

Видео дня

Однако есть и хорошая новость: правильная прическа может стать настоящей защитой от секущихся кончиков. Издание Myself.de собрало три варианта причесок, которые помогут вам сохранить здоровье волос. А еще рассказало о нескольких профессиональных хитростях ухода.

Свободно заколотый "крабик"

Опасаясь, что волосы выпадут из заколки-крабика, мы часто затягиваем их слишком туго. Это приводит к тому, что волоски ломаются. Зато, если свернуть пряди на затылке свободно, это станет отличным способом защиты прядей. Они не будут перетянуты и при этом не так сильно станут тереться об одежду.

Профессиональный совет: выбирайте заколки или крабики с закругленными зубцами, чтобы они не впивались в пряди и не повреждали их структуру.

Плетение

Коса – это не просто красивая прическа, но и своеобразная терапия для волос. Когда пряди собраны вместе, кончики меньше контактируют с тканью одежды или другими предметами. Пряди держатся вместе и аккуратно переплетаются, что значительно уменьшает риск ломкости.

Профессиональный совет: плетите косу свободно. Она не должна тянуть кожу головы или быть слишком тугой, ведь это может привести не только к сечению, но даже к выпадению волос.

Небрежный пучок

Это один из самых простых способов спасти кончики. В отличие от тугих гулек, свободный пучок не создает напряжения у корней и прячет уязвимые концы от трения.

Профессиональный совет: всегда используйте мягкие резинки (например, шелковые или тканевые), которые не пережимают волосы и минимизируют механические повреждения.

Золотые правила для здоровых кончиков

Даже самая лучшая, самая тщательно собранная прическа не поможет, если волосы уже сильно повреждены. Чтобы предотвратить ломкость и посеченность, стоит придерживаться нескольких правил.

Меньше тепла: фен, выпрямитель или плойку используйте только при необходимости, ведь высокая температура делает концы слабыми и уязвимыми.

Регулярная стрижка: даже если вы отращиваете длину, срезание 1-2 см каждые несколько месяцев пойдет только на пользу.

Разумный уход: не игнорируйте несмываемые кондиционеры, масла или сыворотки – они делают волосы эластичными и защищают от внешних факторов.

Ночной уход: свободная коса или пучок на ночь защитят волосы от заломов и трения о подушку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.