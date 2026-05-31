Какие прически подходят женщинам за 70: беспроигрышные варианты

Женщинам после 70 лет лучше всего подходят легкие, естественные и не слишком сложные в укладке прически, которые добавляют волосам объема. С возрастом волосы часто становятся тоньше, реже или полностью седеют, но правильно подобранная стрижка может заметно освежить образ.

В 2026 году среди самых удачных вариантов – мягкий бикси, французский боб, шег и короткая стрижка с объемом на макушке. Такие прически не перегружают черты лица, хорошо сочетаются с сединой и не требуют ежедневного сложного стайлинга, информирует Kobieta Interia.

Мягкий бикси

Одной из самых популярных причесок для женщин после 70 лет в 2026 году называют soft bixie. Это сочетание короткой стрижки пикси и легкого боба. Такая форма имеет современный, мягкий и в то же время очень женственный характер.

Бикси хорошо подходит для тонких и деликатных волос, ведь слоистая структура помогает приподнять пряди у корней. Благодаря этому прическа кажется более объемной, а волосы – гуще. Еще одно преимущество такого варианта – простота ухода: стрижка может хорошо держать форму даже без ежедневной укладки.

Особенно удачно soft bixie сочетается с седыми волосами и деликатными светлыми бликами. Такая прическа не делает образ тяжелым и не подчеркивает возраст, а наоборот добавляет лицу открытости.

Французский боб

Короткий французский боб, который заканчивается примерно на уровне челюсти, – еще один беспроигрышный вариант для женщин 70+. Он визуально добавляет волосам густоты и делает образ более элегантным. Такая стрижка имеет аккуратную форму, но не кажется слишком строгой.

Особенно хорошо французский боб работает с легкой, немного рваной челкой. Она помогает скрыть более редкие волосы у линии лба и смягчает черты лица. В 2026 году актуальны не идеально гладкие, а слегка небрежные варианты этой прически.

Именно легкая растрепанность делает французский боб современным. Он хорошо сочетается с естественной сединой и не требует сложной укладки – достаточно придать прядям форму щеткой или небольшим количеством стайлингового средства.

Шег

Шег часто недооценивают, хотя для зрелых женщин это одна из самых удачных стрижек. Ее главная особенность – глубокое слоение, благодаря которому волосы получают больше движения и объема. Такая прическа особенно хорошо подходит для тонких, мягких и не очень густых волос.

В отличие от тяжелых ровных срезов, шег не прижимает пряди к голове. Волосы кажутся более живыми и пышными без начеса. Если есть естественная волна или легкий завиток, эта стрижка может красиво его подчеркнуть. Шег также удобен тем, что не требует идеальной гладкости. Легкая небрежность здесь работает на пользу прическе, поэтому она остается практичной для ежедневной жизни.

Короткая стрижка с объемом на макушке

Женщинам, которые замечают поредение волос на верхней части головы, стоит обратить внимание на короткие стрижки с приподнятой макушкой. В такой прическе главную роль играют правильная градуировка и прикорневой объем. Благодаря этому волосы кажутся полнее, а лицо получает легкий эффект подтянутости.

Этот вариант очень практичный: его легко укладывать, он не требует долгой сушки и хорошо держит форму в течение дня. Для укладки достаточно нанести немного пенки для объема у корней и быстро пройтись щеткой во время сушки.

