Какие ошибки в прическе добавляют возраста: так делают многие женщины

Чрезмерное количество средств, отсутствие объема у корней или, наоборот, неправильный объем по бокам визуально прибавляют возраста. Часто проблема не в самой стрижке, а в том, как волосы сушат, расчесывают и какие средства наносят после мытья.

Можно выйти из салона с идеальной стрижкой: с правильными слоями, красивой формой и длиной, подходящей к лицу. Но эксперты отмечают: неправильный ежедневный уход может свести все усилия на нет.

Неправильное использование средств для волос

Одна из самых распространенных ошибок – неправильное использование средств. Из-за этого волосы могут становиться жирными, тяжелыми, жесткими или неестественно зафиксированными.

Например, тяжелые кремы не стоит наносить на корни, потому что они быстро забирают объем и создают эффект жирных волос. А средства для объема не дадут нужного результата, если наносить их только на кончики.

Лучше подбирать продукт под тип волос и конкретную цель. Легкие муссы и средства для объема стоит наносить у корней, чтобы приподнять волосы. Разглаживающие кремы лучше распределять от середины длины к кончикам, чтобы убрать пушистость и придать прическе опрятности.

Главное правило – начинать с небольшого количества. Если средства будет мало, его всегда можно добавить. А вот избыток продукта часто приходится смывать, потому что волосы сразу теряют легкость.

Отсутствие объема во время сушки

Чтобы прическа имела свежий и молодой вид, важно приподнимать корни во время сушки. Для этого можно использовать круглую щетку, направляя поток воздуха именно к корням.

Еще один простой способ – наклонить голову вниз и несколько минут просушить волосы в таком положении. Даже короткая целенаправленная сушка у корней может заметно изменить форму прически и придать ей легкости.

Слишком много объема по бокам и сзади

Еще одна ошибка – создавать объем не вверх, а вширь. Когда волосы сильно распушены по бокам и сзади, но остаются плоскими сверху, прическа теряет баланс.

Так часто бывает, когда во время укладки все внимание уходит на боковые пряди и кончики, а зона макушки остается без подъема. В результате форма стрижки будто "расползается" в стороны.

Лучше сосредотачивать объем именно на верхней части головы, а бока и заднюю часть оставлять более гладкими и ближе к голове. Для этого помогут легкие средства для прикорневого объема и правильная техника сушки.

