Подходит практически всем: какую челку выбрать в 2026 году

Одним из самых актуальных вариантов челки становится bunny bangs. Это мягкая, легкая и немного небрежная челка с удлиненными боковыми прядями.

Видео дня

Такой вариант подходит почти всем, так как хорошо адаптируется к разным типам волос и помогает эффектно обрамить лицо. Детали рассказало издание Myself.

Что такое bunny bangs

Энн Хэтэуэй представила один из главных hair-трендов сезона. Во время промотура "Дьявол носит Prada 2" актриса появилась с легкой челкой, которая быстро привлекла внимание стилистов и модных обозревателей.

Речь идет не об идеально ровной классической челке, которую нужно ежедневно тщательно укладывать. Bunny bangs немного короче, легче, слегка филирована и выглядит естественно небрежно.

Название bunny bangs связано с ассоциацией с заячьими ушками: пряди по бокам как бы мягко спадают вниз. Из-за этого прическа имеет игривый, нежный и немного "пушистый" эффект.

Почему эта челка стала популярной

Главное преимущество bunny bangs в том, что она не требует идеальной укладки. Если классическую ровную челку часто приходится ежедневно выравнивать, подкручивать или фиксировать, то этот вариант, наоборот, лучше смотрится тогда, когда остается немного небрежной.

Такая челка хорошо работает и на прямых волосах, и на легких волнах. Она не требует сложного стайлинга, поэтому подходит для повседневного образа.

Кому подходит bunny bangs

Bunny челка считается универсальным вариантом, так как ее легко адаптировать под разные черты лица.

Если лицо круглое, боковые пряди могут визуально немного вытянуть его. Если черты лица более выразительные или резкие, такая челка добавит образу мягкости. Овальной форме лица bunny bangs обычно подходит почти без дополнительных коррекций.

Этот вариант также удобен тем, что отрастает гораздо плавнее, чем густая ровная челка. Ее легче убрать набок, смешать с основной длиной или постепенно отрастить без неудобного переходного этапа.

Для bunny bangs не требуется сложная укладка. Достаточно слегка подсушить челку феном и придать ей форму круглой щеткой. Важно не делать слишком идеальный изгиб – пряди должны спадать естественно.

Еще более простой вариант – дать волосам высохнуть самостоятельно. После этого можно пройтись пальцами по челке и добавить немного легкого текстурирующего спрея. Если нанести много лака, воска или геля, исчезнет именно тот эффект естественности, за который эту челку и полюбили.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.