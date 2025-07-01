Самый элегантный выбор: какие цвета стали хитами лета-2025

Каждый раз новый сезон приносит в моду новую палитру цветов, и краски лета всегда считаются самыми непредсказуемыми. После нейтральных и спокойных тонов холодной половины года мы переходим на более светлые или яркие оттенки, которые отражают в нашей одежде смену настроения сезона.

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Впрочем, этим летом этот сдвиг произошел не столько в сторону яркости, сколько в сторону мягкости. Вместо чистых цветов появляются их свежие и утонченные оттенки – запыленные или разбеленные. Это не значит, что все ключевые цвета сезона – это пастельные тона, пишет издание Who What Wear. Его эксперты также советуют обращать внимание на более глубокие полутона, которые создают элегантные образы. Вот какие краски принесли нам летние коллекции 2025 года.

Персиковые тона

Оттенки, расположенные в гамме между абрикосовым и персиковым румянцем, выглядят романтично, но не слащаво. Они прекрасно сочетаются с базовыми белым и песочным цветами и даже с цветом денима. Мягкие персиковые оттенки хорошо играют и на льняных, и на шелковых тканях, но лучше всего раскрываются на нежных текстурах материалов.

Насыщенный коричневый

Шоколад, мокко, каштан – какой бы оттенок насыщенного коричневого вы не выбрали, вы попадете в яблочко. Коричневый превратился из осенней базы в нейтральный тон, подходящий для любого времени года. Этим летом он гармонично сочетается с пастельными оттенками (смотрите другие пункты этого списка для вдохновения), но также хорошо смотрится с металлическими красками или текстурированными материалами.

Небесный голубой

Светлый цвет озаренной солнцем небесной лазури продолжает оставаться летним фаворитом. Будь то в хлопковой рубашке, в шелковой юбке или в красивом коктейльном платье, он излучает ту легкость и непринужденность, которые напрямую ассоциируются с летом.

Пудровый розовый

На смену яркому цвету куклы Барби приходит более сдержанный оттенок розового. Он хорошо подходит для простого кроя и минималистичных форм. К тому же он не кажется таким слащавым и детским, как фуксия. Потому это выбор тех, кому по душе элегантность и сдержанность в образах.

Цвет сливочного масла

Этот мягкий, кремовый оттенок желтого цвета перешел в лето из весенних трендов. Он моментально создает ощущение солнца, в каких бы вещах не был реализован – костюмах, платьях, футболках. Даже если прогноз не обещает солнечной погоды, цвет сливочного масла поможет создать ее самостоятельно.

Белоснежный

Ни одно лето не обходится без белого цвета в трендах. И в этот раз на подиумах было немало монохромных белоснежных образов. Собирайте подобные луки из вещей, сшитых из натуральных тканей, или добавляйте белый элемент в свои летние ансамбли.

Цвет морской волны

Глубокий сине-зеленый оттенок – неожиданный тренд этого лета. Он особенно хорошо подходит для вечерних нарядов или аксессуаров, придавая глубины образам. Особенно если заменить им банальные черный или темно-синий.

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