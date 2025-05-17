Какие аксессуары будут в тренде этим летом: подборка для модников

Независимо от того, проводите ли вы лето на морском побережье, на даче или в центре мегаполиса с айс-лате в руке, аксессуары способны трансформировать любой образ. Этим летом они играют ключевую роль в формировании персонального стиля – от взрывных цветов до утонченных ретро-форм, от ярких акцентов до возвращения классики.

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Эксперты собрали самые актуальные тренды аксессуаров лета 2025, основываясь на мнениях стилистов и дизайнеров. Главное – игра контрастов, внимание к деталям и персонализация.

Часы

Часы – не просто функциональный аксессуар, а часть образа. По словам стилиста Дианы Бойер, этим летом в тренде винтажные или минималистичные модели с акцентом на циферблат, но в уменьшенном, элегантном формате. Это идеальный вариант для теплых дней, когда руки открыты, а украшения становятся главным элементом стиля.

Игра контрастов

Лето 2025 – это про микс стилей и неожиданные сочетания. Бейсболка с кружевным платьем? Лоферы с хрупким колье? Да!

Стилист Ханна Свенсон называет это "игрой фактур и уровней". Особенно актуальны:

аксессуары с рюшами в сочетании с мужскими элементами гардероба,

грубые ботинки с украшениями в стиле ретро,

джинсовые юбки с минималистичным жемчугом.

Toi et Moi

Этот дизайн вернулся из XIX века – и произвел фурор.

Toi et Moi (в переводе с французского "ты и я") символизирует связь двух людей и имеет интимное, сентиментальное значение. Лучше всего носить их на указательном или среднем пальце, сочетая с тонкими обручальными кольцами или кольцами-партнерами, как советует Кристина Гад из Slate & Tell.

Подвески и колье

Возвращение к нулевым официально открыто. Подвески теперь на всем:

на серьгах,

браслетах с инициалами,

в волосах,

даже на сумках и обуви.

Этот тренд сочетает ностальгию с персонализацией, идеально работает как дневной акцент или элемент для вечернего образа.

Жемчуг

Меган Курц из ADMK Jewelry советует смешивать жемчуг с цепями, брать барочные формы для эффекта текстуры и отказываться от симметрии. Жемчуг сейчас комбинируется с денимом, льняными платьями и даже спортивными костюмами – все ради игры контрастов.

Морской стиль

Аксессуары в морском стиле – от рыбацких сумок до плетеных шляп – остаются в тренде. Они хорошо сочетаются со свободным кроем, натуральными тканями, соломенными босоножками. Кружевные сумки-сеточки, пуговицы с якорями, элементы каната – все это создает ощущение каникул даже в городе.

Массивные солнцезащитные очки

Ультрамодные оправы этого лета – крупные, пастельные, белоснежные или прозрачные. Это своеобразное "путешествие в 80-90-е", но с футуристическим акцентом. Очки становятся ключевым элементом образа, а не только защитой от солнца.

Родео-шик: ковбойская эстетика в деталях

Ковбойские мотивы – еще один важный акцент сезона.

На пике популярности:

широкие ремни с металлической фурнитурой,

соломенные шляпы,

бахрома на сумках, жилетках и даже юбках.

Этот тренд - для тех, кто любит миксовать свободу, дерзость и немного фестивального настроения.

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