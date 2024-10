Как выглядит самая противоречивая стрижка года 'боб-медуза' и кому она подходит. Фото

Осень 2024 года диктует моду на необычные прически, которые выглядят стильно и неординарно. Кто-то уже попробовал на себе суперкороткое каре или ретро-стрижка, но наибольшую популярность приобрела "боб-медуза".

На сайте Who what were рассказали, кому подходит "боб-медуза", а кому лучше не экспериментировать. Также объяснили, в чем ее преимущества и какие варианты стрижки можно попробовать.

Стрижка "медуза" – это сложная, многослойная прическа, выглядящая по-особому. Сверху волосы стригутся короче, а сзади длиннее, что в результате напоминает форму медузы. Она предполагает длинные каскадные пряди волос, мягко обрамляющие лицо и плавно спадающие на плечи. Сверху более короткие слои создают дополнительный объем.

Кому подходит эта прическа

Прическа подходит ко всем типам лица. Внимание нужно обратить именно на текстуру ваших волос, ведь лучше всего стрижка выглядит именно на прямых или слегка волнистых, чтобы линии выглядели более выразительно.

"Однако, если вы готовы потратить дополнительное время на укладку, то "боб-медуза" может выглядеть великолепно и на вьющихся волосах – просто у вас будет меньше четкости между слоями", – утверждает стилист сайта Who what were.

Виранты прически "медузы" для боящихся экспериментов

Нравится такая стрижка, но для вас она слишком необычная? Чтобы прическа выглядела более повседневно, попросите вашего парикмахера сделать мягкий переход между бобом и длинными прядями.

