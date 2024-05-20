Как выглядела Елена Зеленская на инаугурации мужа в 2019 году: невероятно красивый наряд шили 184 часа. Фото

Пять лет назад, а именно 20 мая 2019, состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. На церемонии присутствовала первая леди – Елена Зеленская, которая очаровала своим изысканным образом.

Тогда она нарядила костюм молочного цвета отечественного бренда ARTEMKLIMCHUK. По словам дизайнера Артема Климчука, на создание платья команда из семи мастеров потратила 184 часа работы (7 с половиной дней), пишет VOGUE.

Ансамбль представлял собой платье и жакет-кейп из шелково-шерстяного крепа. Для оформления одежды мастера использовали традиционные украинские техники, которые стали адаптацией флористические и анималистические мотивы из ковров начала XIX века Сумщины и Полтавщины. "Расположение элементов на кейпе вдохновлено символизмом трипольской культуры", – рассказал Климчук.

Свой образ первая леди дополнила серьгами из желтого золота от украинского бренда Guzema Fine Jewelry. Эскиз украшений был специально разработан для Елены Зеленской.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Зеленские показали свои символические черно-белые вышиванки почти за 15 тысяч гривен: в стиле яворовского платка и с гербами.