Как выделить зеленые глаза: гениальный лайфхак изменит ваш макияж

По статистике, всего около 2% людей в мире имеют зеленые глаза. Поэтому советов для макияжа им дают не так много, как синеглазым или кареглазым, хотя на самом деле некоторые бьюти-лайфхаки лучше работают для них.

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Так визажисты утверждают, что для зеленоглазых людей неожиданно хорошо срабатывает один трюк с тушью. OBOZ.UA рассказывает, что именно это за трюк.

В прошлом году многие блогеры в TikTok решили попытаться заменить свою привычную черную тушь на бордовую. И этот винный оттенок особенно хорошо заиграл именно на зеленоглазых людях.

Да, она способна подчеркнуть необычный оттенок карих глаз или сделать привычный повседневный макияж более мягким и менее драматичным. Но именно с зелеными глазами бордовая тушь создала самый впечатляющий эффект.

В отличие от черной, она не создает слишком сильного контраста с этим цветом глаз. При этом сочетается с зеленым даже лучше, чем более обычная коричневая тушь.

Если наносить продукт в один слой даже с применением праймера, большой разницы с черной вы не увидите, хотя она все равно будет обрамлять глаза более мягко. А вот если нанести бордовую тушь в несколько слоев, темно-бордовый оттенок проявится, но при этом будет выглядеть нежно и хорошо оттенять зеленый цвет радужки.

При этом следите, чтобы щеточка бордовой туши хорошо разделяла ваши ресницы. Чем пушистее они будут, тем лучше проявится необычный цвет.

Хотя бордовый стороннему наблюдателю может показаться мрачным оттенком, на самом деле мягкий, романтичный эффект ресниц цвета красного вина идеально подходит для лета. Может быть, вам даже захочется навсегда отказаться от черной туши.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой прием позволит наносить тушь лучше и сохранять ее в хорошем состоянии дольше.

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