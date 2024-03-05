Как выделить скулы и отвлечь внимание от шеи с помощью макияжа: антивозрастный лайфхак

Женщины имеют в своем арсенале немало средств, чтобы выглядеть моложе – от краски для волос до сложных процедур ухода. Но некоторые нюансы все же скрыть не удается, как морщинки на шее. Впрочем, и с ними можно справиться, если правильно подойти к макияжу.

Так блогершка Мисс Мелисса М, которая дает советы женщинам в возрасте от 40 лет, советует делать акцент на скулах. Именно он поможет визуально отвлечь внимание от состояния шеи и сделать образ в целом моложе.

По ее словам, правильный контуринг позволит визуально подтянуть проблемную зону. Для этого вам понадобится только средство для скульптурирования и веерообразная широкая кисточка.

Возрастные изменения на шее становятся заметными чуть ли не раньше все оттого, что мышцы здесь растягиваются и тонкая кожа начинает провисать. Лишний вес часто лишь усугубляет проблему.

Избавиться от такого впечатления можно, если визуально удлинить шею. С этим может помочь матовая пудра-бронзатор.

Небольшое количество продукта нужно набрать на кисточку, стряхнуть излишки и провести им под подбородком. Далее бронзер нужно будет растушевать до углов челюсти. Это зрительно подтянет линию подбородка, сделает ее более четкой.

После этого от центра подбородка вниз нужно провести линии, как в перевернутой букве Y. Эти линии останется тщательно растушевать, чтобы сделать их едва заметными. Это сделает шею более тонкой.

А напоследок нанесите немножко того же бронзера или румян на скулы. Но класть его нужно не на выделяющиеся, когда вы улыбаетесь, яблочки щек, а на верхушку кости. Так вы вытянете лицо еще сильнее и оно будет выглядеть молодым.

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