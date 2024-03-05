Как сделать взгляд ярким и свежим: простой лайфхак с подводкой

С возрастом наш взгляд становится уставшим. Происходит это из-за возрастных изменений и отсутствия соответствующих изменений в подходе к макияжу. Хотя на самом деле одна маленькая поправка в использовании подводки может вернуть взору яркость и свежесть.

Лайфхаком в своем TikTok поделилась блогерка по имени Меган Андерсон, специализирующаяся на трюках для мейкапа и других советах для женщин постарше. По ее словам, цветной карандаш для глаз соответствующего цвета сделал ее глаза даже больше визуально.

Для начала блогерка нанесла на нижнее веко одного глаза свою привычную темную подводку. "Это был мой стандарт в течение многих лет", – сказала Андерсон. А вот новый подход она решила продемонстрировать на другом глазу.

Меган обратила внимание, что у нее от природы орехово-зеленые глаза. А значит комплиментарным для такого цвета является нежный сиреневый. Поэтому она взяла карандаш для глаз именно такого оттенка и подчеркнула нижнее веко. Напоследок она прорисовала водную линию нюдовым лайнером, чтобы сделать взгляд более открытым.

В заключение она продемонстрировала разницу. Один глаз был накрашен у нее привычным способом, а другой – подведен при помощи цвета. И именно с этой стороны он выглядел визуально большим, а взгляд – более свежим.

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