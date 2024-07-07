Как выбрать идеальный оттенок помады: интересный трюк

Подбор цвета нюдовой помады, которая идеально подходила бы под оттенок вашей кожи, может быть задачей непростой. Поэтому существует целая куча лайфхаков, помогающих выбрать цвет, который бы безупречно вписался в ваш ежедневный макияж.

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Об одном из них рассказала в своем TikTok-блоге бьюти-инфлюэнсерка Мирея Риос. По ее словам, его использовали еще в 1950-х гг., и он до сих пор не потерял актуальности.

Все, что вам пригодится, это ваш палец на руке. Сожмите его, чтобы кончик пальца налился кровью. Когда он потемнеет, вы получите ровно тот же цвет, который имеют ваши губы. Теперь поднесите сжатый палец к витрине с помадой и выберите ту, которая имеет максимально приближенный к кончику пальца оттенок. Это ваш идеальный тон продукта.

Однако имейте в виду, что действительно хорошо этот лайфхак сработает только если у вас светлая кожа. Ваш палец почти сразу приобретет идеальный цвет, а оттенок будет действительно точным. Чем темнее ваша кожа от природы, тем дольше придется сжимать палец, чтобы получить нужный цвет. Более того, у людей с более темным цветом кожи губы могут иметь два оттенка, которые плавно переходят в друг друга. В таком случае лайфхак сработает, но не факт, что вы получите самый лучший для себя оттенок. Без тестирования помады на губах вы вряд ли обойдетесь.

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