Как сделать любую помаду стойкой: гениальный лайфхак

Найти стойкую помаду с насыщенным цветом – задача со звездочкой. Правильно подобранная помада создаст яркий акцент и может даже визуально сделать губы более пухлыми.

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В сети набирает популярность лайфхак, который поможет в разы улучшить стойкость обыкновенной помады. Известная актриса и певица Сабрина Карпентер рассказала о методе, которым давно пользуются мировые знаменитости.

Совет довольно простой и бюджетный. Вам не придется тратиться на дорогие бренды, которые, по правде говоря, часто лишь обещают длительный стойкий эффект, а на практике все выходит иначе. Пигмент либо тускнеет, либо скатывается, или – если у вас зрелая кожа – забивается в маленькие морщинки у губ, создавая довольно неприглядный эффект.

Пошаговая инструкция

После того как вы нанесли помаду, просто возьмите салфетку и осторожно положите ее на губы. Наберите немного пудры на кисточку и нанесите ее на салфетку (и, косвенно, на губы). Идея этого лайфхака состоит в том, что пудра закрепит помаду, при этом вам не придется сталкиваться с ужасным скольжением или перебиванием пигмента на зубы, как это часто бывает с яркими помадами.

Смысл также в том, что пудра поглощает жир, размывает недостатки и обеспечивает матовое покрытие.

Можно даже нанести пудру непосредственно на губы без салфетки, осторожно постукивая кистью. Это приведет к гладкой, матовой пленке, которая зафиксирует помаду.

Если вы по какой-либо причине не любите пудру для фиксации, существуют другие методы закрепления помады. Главное – правильно подготовить губы. Следует сделать мягкий пилинг и маску. Также стоит приобрести праймер для губ, что обеспечит дополнительную защиту и увлажнение. Как пудра, так и матовая помада могут усугубить потрескавшиеся губы, поэтому обязательно используйте увлажняющий бальзам.

Также визажисты предлагают сделать насыщенный и ароматный блеск из подручных ингредиентов. Вам понадобится вазелин, оливковое масло, гель алоэ вера и цветные пигменты. Детальнее о том, как сделать домашний блеск для губ, а также о других лайфхаках, которые обеспечат стойкость макияжа – читайте в материале.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи.

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