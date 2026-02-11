Как увеличить губы без филлеров: гениальный трюк

Пухлые ухоженные губы – один из главных акцентов современного макияжа. Но не все готовы к инъекциям или хотят менять форму надолго. К счастью, существуют способы, которые помогают сделать губы визуально объемнее без игл и кабинета косметолога.

Один из таких методов – техника slugging, ставшая популярной благодаря TikTok. Ее основа – гиалуроновая кислота и правильное "запечатывание" влаги, которое дарит эффект сочных, наполненных губ, информирует Vogue.

Как увеличить губы без филлеров

Когда речь идет об увеличении губ, первое, что приходит на ум, – филлеры на основе гиалуроновой кислоты. Они действительно способны добавить объема, подчеркнуть контур и скорректировать асимметрию на 6-12 месяцев. Однако даже минимально инвазивные процедуры подходят не всем: кто-то боится уколов, кто-то не готов к изменениям во внешности, а кто-то ищет более бюджетную альтернативу.

Визуальный объем губ напрямую зависит от уровня их увлажнения. Обезвоженные губы кажутся более тонкими, с мелкими заломами, тогда как хорошо увлажненные – более гладкими, упругими и "наполненными".

Именно на этом принципе и базируется техника slugging для губ.

Действительно ли гиалуроновая кислота может увеличить губы

Гиалуроновая кислота – это молекула, способная притягивать и удерживать воду. В составе филлеров она работает как наполнитель, создавая физический объем. Но даже при наружном нанесении это вещество способно улучшить состояние губ.

Что происходит при нанесении сыворотки с гиалуроновой кислотой:

губы интенсивно увлажняются;

разглаживаются мелкие заломы;

контур становится более четким;

поверхность выглядит более гладкой и упругой.

Конечно, это не инъекционный эффект и он не меняет анатомию губ. Но за счет глубокого увлажнения они становятся визуально полнее – именно тот результат, которого часто достаточно для ежедневного образа.

Техника slugging для губ: как это работает

Slugging – это способ "запечатать" влагу в коже с помощью окклюзивного слоя. В случае с губами речь идет о сочетании гиалуроновой кислоты и вазелина.

Схема проста:

На чистые губы нанесите несколько капель сыворотки с гиалуроновой кислотой. Легко вбейте ее подушечками пальцев, не выходя за естественный контур. Поверх нанесите тонкий слой вазелина. Дайте средствам впитаться, не смывая.

Гиалуроновая кислота притягивает влагу, а вазелин создает барьер, который уменьшает ее испарение.

Когда лучше использовать этот трюк

Техника slugging для губ подходит:

как часть вечернего ухода;

перед нанесением макияжа;

в холодное время года, когда губы быстро пересыхают;

перед важным событием для эффекта plump без блеска с ментолом или перцем.

Особенно заметный результат будет, если регулярно применять метод – тогда губы становятся мягче, менее склонными к трещинам и визуально более выразительными.

Slugging – это уходовая техника, а не альтернатива эстетической медицине. Она не меняет форму губ и не создает стойкого объема на месяцы. Но если ваша цель – здоровые, увлажненные и визуально более полные губы без филлеров, этот бюджетный и простой способ вполне стоит внимания.

