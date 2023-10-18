Как у аристократов: 5 цветов в одежде, которые делают образы 'дорогими'

Представьте, что вы надели дорогую вещь актуального кроя и из качественных материалов. Она хорошо села по фигуре, но "что-то" в образе не так. Это "что-то" может быть неправильно подобранным цветом. К примеру, коралловый, ярко-бирюзовый, марсаловый и персиковый уже давно стали антитрендом. А вот одежда в благородной палитре, какой бы цены ни была, всегда будет выглядеть статусно.

Узнайте в материале OBOZ.UA о том, какие краски в одежде украсят ваши образы осенью 2023. Они освежают внешний вид и не искажают пропорции фигуры.

1. Изумрудный

Атласные платья и шелковые блузы, брюки или юбки, аксессуары и кожаная обувь в изумрудном цвете помогут создать эффектный аутфит. Они идеально сочетаются с изделиями со схожей фактурой в черной, молочной, серой и бежевой палитре. Изумрудный довольно яркий сам по себе, так что нейтральные краски сбалансируют образ.

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2. Пастельно-синий и голубой

Осенью 2023 в тренде пастельно-синий и нежно-голубой цвета. Особенно изысканно в этих палитрах выглядят платья, строгие костюмы из плотных тканей, мягкие вязаные свитера, пальто, куртки и тренчи. Их можно срифмовать с изделиями в молочном, горчичном, вишнево-красном или нежно-розовом цвете.

3. Фисташковый

Романтические топы и кардиганы, пальто, костюмы и трикотажные платья... Выбирайте любые вещи в фисташковом цвете, и готовьтесь получать комплименты от коллег и друзей. Такие наряды не только роскошно смотрятся, но и прекрасно освежают цвет кожи. Отличный бонус, не правда ли?

4. Винный

Кроваво-красный несколько капризный в комбинациях с другими красками и подходит далеко не всем женщинам. Вместо него советуем выбрать оттенки винного: винно-красный, пурпурно- или рубиново-красный или, скажем, перламутно-рубиновый. Они помогут создать яркие, заметные образы, которые при этом не добавляют к коже красноватого цвета.

5. Шоколадный или мокко

Мокко, коричневый, цинамоновый, медно-коричневый или шоколадный – это теплые цвета, которые могут стать прекрасной базой для ваших повседневных аутфитов. Они интересно комбинируются с молочными, черными, темно-зелеными или серыми изделиями.

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