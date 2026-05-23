Как спать, чтобы не было морщин: секреты, которые должна знать каждая женщина

Положение тела во время сна, материал наволочки, ночной уход и даже воздух в спальне могут влиять на состояние кожи лица. Если после пробуждения на щеках, лбу или шее остаются глубокие заломы, которые долго не исчезают, стоит пересмотреть свои вечерние привычки.

Помочь могут сон на спине, шелковая или сатиновая наволочка, правильный увлажняющий уход и нормальная влажность воздуха. Такие простые изменения не остановят старение, но могут уменьшить утренние заломы и поддержать более свежее состояние кожи, информирует Kobieta Interia.

Сон на боку может вредить коже

Многие люди привыкли спать на боку, но именно это положение может способствовать появлению заломов на лице. Когда щека несколько часов прижата к подушке, кожа получает механическую нагрузку.

Сначала такие следы исчезают быстро. Но с возрастом, когда кожа теряет упругость, заломы могут держаться дольше и постепенно становиться заметнее.

Самой безопасной для лица считается поза на спине. В таком положении кожа не трется о подушку и не сжимается. Если сразу перейти на сон на спине сложно, можно начать с небольших изменений: подобрать удобную ортопедическую подушку или положить тонкую подушку под шею.

Наволочка тоже имеет значение

Обычная хлопковая наволочка может быть не лучшим вариантом для кожи. Она иногда создает больше трения, из-за чего утром на лице остаются следы от ткани. Чтобы уменьшить трение, можно заменить хлопок на шелк или сатин. Такие материалы более гладкие, поэтому кожа легче скользит по поверхности и меньше мнется во время сна.

Это не волшебный способ против морщин, но он может быть полезным для тех, кто часто просыпается с отпечатками на лице или имеет сухую, чувствительную кожу.

Ночной уход

Перед сном важно не просто нанести любой крем, а подобрать средство, которое действительно подходит коже. Слишком жирный крем, особенно если вы спите на боку, может частично остаться на подушке. Слишком легкое средство, наоборот, может не дать достаточного увлажнения.

Оптимальный вариант – легкий, но эффективный увлажняющий крем или сыворотка с гиалуроновой кислотой. Если кожа нуждается в более интенсивном уходе, можно добавить ночную маску. При этом не стоит перегружать кожу большим количеством средств. Вечером достаточно очищения, увлажнения и, при необходимости, дополнительного ухода для сухих или чувствительных участков.

Сухой воздух в спальне ухудшает состояние кожи

Если зимой по утрам лицо кажется стянутым, шершавым или тусклым, причина может быть не только в косметике. Отопление и кондиционеры сильно сушат воздух, а вместе с ним – и кожу.

За ночь кожа может потерять часть влаги, даже если вечером был нанесен хороший крем. Из-за этого утром лицо может казаться менее свежим, а мелкие линии – заметнее. Помочь может увлажнитель воздуха. Даже небольшой прибор возле кровати способен сделать сон комфортнее, а кожу утром – менее стянутой.

Нужны ли специальные подушки против морщин

Подушки против морщин действительно существуют, и некоторые из них могут быть полезными. Они имеют особую форму, которая уменьшает давление на щеки и зону вокруг глаз.

Обязательно ли их покупать – нет. Но если вы не можете спать на спине и постоянно просыпаетесь с заломами на лице, такая подушка может стать неплохим решением.

Главное – не ждать от нее мгновенного омоложения. Она лишь помогает уменьшить механическое давление на кожу, а лучший результат дает вместе с правильным уходом, увлажнением и комфортными условиями для сна.

