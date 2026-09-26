Как спасти зрелую кожу от сухости: действенные советы

С возрастом кожа естественным образом становится более тонкой, восстанавливается медленнее и вырабатывает меньше липидов, из-за чего ей сложнее удерживать влагу. Это может проявляться ощущением стянутости после умывания, шелушением, шероховатостью и неприятным жжением.

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Отопление, холод, ветер, горячая вода и агрессивная косметика способны ещё больше ослаблять защитный барьер. Поэтому уход за зрелой сухой кожей следует строить не на использовании большого количества активных средств, а на деликатном очищении, увлажнении и восстановлении, отмечают специалисты kobieta.interia.

Как правильно увлажнять и очищать зрелую кожу

Первый шаг в уходе – мягкое очищение без чрезмерного обезжиривания. Если после умывания возникает ощущение сильного стягивания, обычный агрессивный гель или средство с большим количеством пены может оказаться неудачным выбором. Вместо этого стоит обратить внимание на очищающее молочко, кремообразную эмульсию или масло, которые помогают удалить косметику, солнцезащитное средство и загрязнения, не создавая дополнительного дискомфорта.

Не менее важно контролировать температуру воды. Слишком горячая вода может усугубить сухость, поэтому для умывания лучше использовать теплую. После этого не стоит интенсивно растирать лицо полотенцем – достаточно деликатно промокнуть кожу мягкой тканью, оставив ее слегка влажной.

Именно на такую кожу удобно наносить следующее средство – тоник без спирта, эссенцию или увлажняющую сыворотку. В составе косметики можно искать гиалуроновую кислоту, глицерин, трегалозу, бетаин и пантенол. Они помогают поддерживать влажность кожи, однако при выраженной сухости одной сыворотки может быть недостаточно – после нее нужен крем, который поможет удерживать влагу.

Для зрелой кожи необязательно создавать сложную многослойную систему из большого количества средств. Иногда простой уход из нескольких хорошо подобранных продуктов может быть более комфортным, чем одновременное использование многочисленных активных компонентов.

Как восстановить защитный барьер и чего лучше избегать

После увлажнения коже может понадобиться более питательный крем, особенно в рамках вечернего ухода. Его задача заключается не только в смягчении, но и в уменьшении потери влаги и поддержании защитного барьера. В составе таких средств стоит обратить внимание на керамиды, сквалан, масло ши, холестерин, жирные кислоты, растительные масла и успокаивающие компоненты, в частности пантенол.

Более плотная текстура крема необязательно является проблемой для зрелой сухой кожи. Наоборот, насыщенное средство может обеспечивать ей больше комфорта, чем легкий флюид. Особое внимание стоит уделять щекам, зоне вокруг рта и боковым участкам лица, где сухость и шелушение часто становятся наиболее заметными.

Если даже после нанесения крема кожа продолжает сильно стягиваться, дополнительным вариантом может стать тонкий слой окклюзионного средства, например вазелина, на наиболее сухие участки. Он создает защитный барьер и помогает уменьшить испарение воды во время сна. В то же время наносить такое средство толстым слоем на всё лицо не обязательно, а людям с реактивной кожей, акне или хроническими дерматологическими проблемами стоит сначала убедиться, что такой подход им подходит.

Когда кожа пересушена, жжет или раздражена, стоит временно отказаться от агрессивного отшелушивания и части активного антивозрастного ухода. Гранулированные скрабы, кислоты, ретинол, ретиноиды, сильные средства с витамином С и глиняные маски могут усилить дискомфорт. В такой период вечернюю процедуру лучше максимально упростить: деликатно очистить лицо, нанести увлажняющее средство, восстанавливающий крем и, при необходимости, тонкий защитный слой на наиболее сухие зоны.

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