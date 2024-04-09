Как скрыть носогубные складки на зрелой коже: безотказный способ

Носогубная складка может выдавать возраст даже сильнее мелких морщин на коже лица. Но сила макияжа может справиться даже с ней.

По крайней мере, в этом уверена визажистка Лорен Гейл, которую называют ходячей энциклопедией антивозрастных лайфхаков в мейкапе. В своем Instagram она показала прием, который позволит стереть носогубную складку с лица практически без следа.

Для лайфхака вам понадобится консилер, на 1-2 тона светлее вашего природного цвета кожи. Также приготовьте свою привычную тональную основу и тоненькие кисточки для макияжа.

Суть лайфхака состоит в том, чтобы осветить эту зону. Это сделает ее зрительно менее глубокой и вы действительно моментально станете выглядеть моложе.

Итак, возьмите тоненькую кисточку, наберите на нее небольшое количество консилера и, слегка улыбнувшись, нанесите его вдоль всей складки. А затем тщательно растушуйте продукт. Далее воспользуйтесь своим тональным кремом и по той же методике нанесите линию продукта, отступив немножко наружу от непосредственно складки.

Такое сочетание светлого и нейтрального средства сделает складку зрительно более наполненной. А значит, и все лицо будет казаться моложе.

При необходимости такой макияж можно зафиксировать полупрозрачной пудрой. Тогда он будет хорошо держаться весь день, а вы все это время будете получать комплименты за свой свежий и сияющий вид.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно наносить помаду, чтобы сделать губы более подтянутыми.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.