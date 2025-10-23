Как сделать макияж без макияжа и выглядеть роскошно: советы

Тренд "макияж без макияжа" уже несколько сезонов подряд не сходит с подиумов и красных дорожек. Звезды все чаще выбирают естественность вместо драматического гламура.

Но несмотря на название, этот образ не означает, что вы просто умылись и нанесли немного крема. За "no-makeup makeup" стоит продуманная техника, которая помогает создать иллюзию свежего сияющего лица. Детали рассказало издание Glamour.

Что такое макияж без макияжа

По словам визажистки Джиллиан Демпси, этот стиль – "это вы в свой лучший день после хорошего сна". Другими словами, это способ выглядеть свежо даже тогда, когда на самом деле вас спасает только двойной эспрессо.

Главная идея – естественная красота, слегка усиленная средствами, должна стать центром внимания.

Как достичь эффекта "макияж без макияжа"

Подготовьте кожу

База любого натурального образа – это ухоженная, увлажненная кожа. Начните с легкого эксфолианта, чтобы убрать тусклость и сухость. Затем нанесите увлажняющий крем, который придаст сияния, например, с гиалуроновой кислотой или розовым экстрактом.

Если есть несколько минут – воспользуйтесь патчами под глаза и сделайте короткий массаж лица: это снимет отеки и освежит взгляд.

Создайте легкую базу

Цель – сделать кожу сияющей, но не перегруженной. Вместо плотного тона выберите BB-крем или легкий тинт, добавив каплю хайлайтера для естественного блеска.

Визажисты советуют не "замуровывать" все лицо, а применять технику "spot basing " – точечно маскировать только недостатки: покраснения, темные круги, неровности. Так кожа останется живой и натуральной.

Румяна и хайлайтер

Выберите кремовые или жидкие текстуры – они плавно сливаются с кожей. Немного розового или персикового румян на яблочки щек – и вы уже имеете эффект "солнечного поцелуя".

Хайлайтер наносите точечно – на верхнюю часть скул, кончик носа и дугу над губой. Без блесток: только деликатный свет.

Естественные глаза и брови

Для глаз достаточно теплого коричневого оттенка на веках и легкой растушевки пальцем. Легко подкрутите ресницы и нанесите один слой удлиняющей туши – черной или коричневой для более мягкого эффекта.

Брови зачешите вверх, зафиксируйте гелем – главное, не перегружайте их цветом.

Нюдовые губы

Завершающий штрих – бальзам, блеск или тинт в натуральных оттенках. Подойдут естественные розовые или теплые нюдовые тона.

Совет от экспертов

Не используйте пудру с матовым эффектом – легкое сияние добавляет жизненности.

Все должно быть тщательно растушевано: никаких четких линий.

И главное – не пытайтесь скрыть каждую морщинку. В естественности всегда есть красота.

