Как сделать идеальные искусственные веснушки: безотказный способ

Макияж уже давно перестал быть просто способом скрыть недостатки — он стал формой самовыражения. Ежедневно в социальных сетях появляются новые бьюти-тренды, которые вдохновляют экспериментировать с цветами, текстурами и формами.

Пользователи TikTok и Instagram ищут нестандартные решения, чтобы создать свой уникальный образ. Особую популярность приобрели лайфхаки, помогающие достичь впечатляющего эффекта за минимум усилий. Среди таких трендов — техники нанесения румян, контуринга и даже создание искусственных веснушек.

Новый лайфхак предлагает делать веснушки с помощью брокколи. Бьюти-блогеры уверяют, что именно этот овощ позволяет достичь максимально естественного эффекта. Вместо привычных кистей или трафаретов для макияжа достаточно взять небольшое соцветие брокколи и немного контурного средства.

Несмотря на скепсис многих, результаты выглядят настолько убедительно, что тренд быстро приобрел популярность среди любительниц макияжа. Оказалось, что этот способ не только прост, но и подходит даже для тех, кто раньше не имел веснушек.

Для этого понадобится лишь небольшой кусочек брокколи, который заменит аппликатор.

Контурное средство нанесите на руку, а затем окуните в него соцветие брокколи. Легкими движениями постукивайте овощем по коже, формируя естественный рисунок. Если сначала результат получится неидеальным, то после нескольких попыток техника усовершенствуется.

Все, что нужно — это легкое прикосновение и небольшое количество средства. Единственным минусом такого метода является то, что брокколи, хоть и эффективна как аппликатор, но все же не предназначена для косметических экспериментов.

OBOZ.UA предлагает еще один способ по созданию искусственных веснушек на лице – с помощью подводки для глаз.

