Как сделать, чтобы макияж держался очень долго: советы, которые действительно работают

Худшее, что может случиться с вашим макияжем в течение дня – это то, что он осыплется или потечет. Мы постоянно находимся в движении, разговариваем, едим, пьем, касаемся своего лица, что раз за разом проверяет косметику на стойкость.

Именно поэтому каждая женщина, которая делает макияж, мечтает об идеально стойком покрытии, которое будет выглядеть свежим весь день. И этого можно достичь, если придерживаться нескольких простых советов. Издание New Beauty обратилось к экспертам-визажистам, чтобы узнать об их основных лайфхаках.

Не пропускайте подготовку кожи

Макияж лучше ложится на гладкую и хорошо увлажненную кожу. Поэтому не забывайте ухаживать за лицом – отшелушивать омертвевшие клетки, удалять излишки жира и пользоваться увлажняющими кремами. Как только вы найдете свой уход, ваша косметика начнет и ложиться лучше, и держаться дольше.

Используйте салфетки для лица перед нанесением макияжа

Специальная бумага, которая впитывает избыток кожного сала, аккуратно очистит вашу кожу непосредственно перед нанесением косметики и не оставит на ней ничего, что могло бы нежелательным образом взаимодействовать с продуктами. Используйте салфетки для лица перед нанесением макияжа и в течение дня, при необходимости.

Выберите правильный праймер

Визажисты и эксперты по косметике в один голос твердят, что праймер – самый важный шаг для обеспечения стойкости макияжа. Он подготовит вашу кожу к макияжу и, как бонус, поможет усовершенствовать текстуру. Средство также создает барьер между вашей кожей и макияжем, который не дает косметике впитываться и исчезать. Вы можете выбрать праймеры, которые матируют, увлажняют, корректируют цвет или придают сияние – в зависимости от потребностей вашей кожи и задач, которые вы хотите решить.

Меньше – всегда лучше

Золотое правило макияжа: чем меньше, тем лучше. Если вы задушите свою кожу, пытаясь замаскировать ее текстуру слишком большим количеством продуктов, вы проиграете. Такой макияж точно будет скатываться, осыпаться и трескаться в течение дня.

Замените праймер для теней консилером

Попробуйте вместо основы под тени нанести на веки немного консилера, а затем закрепить его фиксирующей пудрой. Такая комбинация позволяет теням держаться невероятно долго и вам не придется беспокоиться, что на коже выделится нежелательный жир, пигмент забьется в складки или сотрется цвет.

Ищите стойкие формулы

Многие продукты обещают длительное и стойкое покрытие, но не все это обещание выполняют. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и останавливайте свой выбор на продуктах, которые вас не подводят. Например, это может быть тональный крем на силиконовой основе, жидкая матовая помада и так далее. И не пренебрегайте подбором правильных инструментов для нанесения – от них тоже немало зависит.

Добавьте второй слой

Если вы научитесь наносить косметику аккуратным тоненьким слоем, то вам откроется еще один лайфхак. Цветные продукты можно наносить вторым слоем для более выразительного вида и стойкости. Например, нанесите карандаш для глаз, растушуйте его, а затем проведите им сверху еще раз. Основа из растушеванного слоя закрепляет второй слой. Так же можно делать более стойкими румяна, помады, тени и тому подобное.

Используйте фиксирующую пудру

Этот продукт специально создан для того, чтобы закреплять на лице всю косметику. Прозрачные рассыпчатые продукты будут невидимыми на коже и при этом придадут ей красивый бархатистый финиш. Также вы можете выбирать пудру с ухаживающими компонентами.

Или, возможно, фиксирующий бальзам

Если ваша кожа немного суше или цвет лица немного тусклее, фиксирующий бальзам может быть лучшим выбором, чем пудра. Особенно, если у вас впереди съемка фото. Прозрачный бальзам хорошо закрепит ваш макияж и позволит избежать эффекта сухости даже под яркими вспышками фотокамер.

Распылите немного фиксатора

Спрей-фиксатор – это беспроигрышный метод помочь вашему макияжу стать действительно стойким. Вы можете наносить его в несколько этапов: после ухода за кожей, после нанесения тонального крема, и еще раз в самом конце, когда вы воспользуетесь пудрой. Это поможет зафиксировать все слои макияжа для максимальной стойкости.

