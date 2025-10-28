Как восстановить SPF, если вы уже сделали макияж: действенные советы

Защита кожи от ультрафиолета — это не опция, а обязанность, даже если вы уже нанесли макияж. Многие пропускают повторное нанесение SPF, боясь испортить тон или создать эффект "торта" на лице. Последствия игнорирования солнцезащиты серьезны: солнечные ожоги, преждевременные морщины, гиперпигментация и даже риск рака кожи.

К счастью, современные формулы позволяют обновлять защиту без ущерба для макияжа. Эксперт Эрика Мари Гатт, косметолог из Лос-Анджелеса, поделилась с Popsugar проверенными способами, которые сохранят ваш образ и здоровье кожи. Узнайте, как это сделать быстро, эффективно и с минимальными усилиями.

Рассыпчатая пудра с SPF: матирование и защита в одном

Рассыпчатая минеральная пудра с SPF — идеальный выбор для всех типов тональных средств. Она впитывает избыточный жир, матирует блеск и обеспечивает дополнительную защиту. Гатт советует сначала постучать пудрой по руке, чтобы избежать чрезмерного нанесения, а затем легкими полировочными движениями распределить продукт большой кистью или кабуки. Этот способ особенно эффективен для жирной кожи и блестящих финишей.

Спрей с SPF

Спреи с SPF — удобный вариант для обновления защиты в течение дня. Они освежают кожу, добавляют увлажнение и не разрушают макияж, если наносить правильно. Держите флакон на расстоянии 5–8 см от лица, хорошо встряхните перед использованием и распыляйте равномерно. Для жирной кожи предварительно промокните лицо салфеткой, чтобы избежать "таяния" тона. Спреи лучше всего работают поверх жидких тональных кремов.

Солнцезащитный стик

Солнцезащитные стики — простой и безопасный способ для дней с легким или отсутствующим макияжем. Нанесите продукт на тыльную сторону ладони, а затем распределите пальцами по коже — это минимизирует контакт с макияжем. Избегайте прямого втирания стика в лицо, чтобы не повредить тон. Этот метод идеален для быстрого обновления защиты в движении.

Для максимальной стойкости нанесите SPF-стик пальцами, прижмите к коже, а затем зафиксируйте рассыпчатой пудрой с SPF. Это предотвращает перенос продукта и продлевает защиту. Дополните способ широкополой шляпой и ограничением времени на солнце.

Компактная кисть с SPF

Компактные кисти с SPF позволяют наносить продукт круговыми движениями, контролируя количество. Втирайте кисть в средство, встряхните излишек и распределите по коже. Избегайте повторного погружения и регулярно мойте кисть, чтобы предотвратить раздражение. Этот способ подходит для точного обновления защиты в любой момент.

